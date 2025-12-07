日本藥妝店賣雞蛋麵包豆腐等新鮮食品 比超市更便宜 靠這種經營策略搶超市生意

日本藥妝店競爭劇烈，部分店舖近年連雞蛋、麵包、豆腐等新鮮食品都有售，且較超市更便宜，令不少消費者感到驚訝。日媒分析指，藥妝店正透過價格低廉吸客，再靠高毛利藥品和保健品來拉高營運收入。藥妝店正以這種經營方式逐步侵蝕超市在社區的主導地位。

最新一期《東洋經濟周刊》分析指，日本連鎖藥妝店正朝向「小型超市」快速發展，其中從九州到關東都有分店的「コスモス藥品」(Cosmos Pharmaceutical，科摩斯藥品)是一例。該集團以「折扣藥妝」為定位，食品銷售佔比逾6成，藉由便宜食品來吸引客流，再引入高利潤商品的消費轉換模式，有效提升客源並加速擴展分店。