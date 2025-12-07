日本藥妝店賣雞蛋麵包豆腐等新鮮食品 比超市更便宜 靠這種經營策略搶超市生意

日本藥妝店競爭劇烈，部分店舖近年連雞蛋、麵包、豆腐等新鮮食品都有售，且較超市更便宜，令不少消費者感到驚訝。日媒分析指，藥妝店正透過價格低廉吸客，再靠高毛利藥品和保健品來拉高營運收入。藥妝店正以這種經營方式逐步侵蝕超市在社區的主導地位。
最新一期《東洋經濟周刊》分析指，日本連鎖藥妝店正朝向「小型超市」快速發展，其中從九州到關東都有分店的「コスモス藥品」(Cosmos Pharmaceutical，科摩斯藥品)是一例。該集團以「折扣藥妝」為定位，食品銷售佔比逾6成，藉由便宜食品來吸引客流，再引入高利潤商品的消費轉換模式，有效提升客源並加速擴展分店。
分析指，食品的庫存周轉率遠高於藥品和日用品，能快速帶動現金流，是支撐藥妝店大規模拓展的關鍵。即使店家以幾乎「打平」的價格銷售雞蛋、麵包、豆腐，仍能靠整體營運結構製造優勢，逐漸挑戰超市的市場份額。
根據日本連鎖藥妝店協會統計，2024年度全國藥妝店總營收估計首度突破10萬億日圓，年增率達9%。其中食品類按年增長13%，增幅超過化妝品和保健品，反映消費者對藥妝店食品的接受程增加。
不少上班族坦言，日常採購已逐漸轉向藥妝店。一名50多歲電器銷售員表示，因工作關係，他幾乎不去超市買食品了，「藥妝店冷凍食品種類更多、更便宜，還有冷凍刺身，去超市的次數愈來愈少」。
然而，藥妝店普遍缺乏處理新鮮蔬果、鮮魚鮮肉等設備，多半只能售賣冷凍魚、豬肉等，新鮮度及採購實力難與傳統超市相比，超市在這方面仍有優勢。
分析指，在藥品、保健品及日常用品方面，超市正全面處於劣勢。藥妝店採購貨品憑藉高毛利結構與進貨規模，在價格上幾乎全面壓倒超市。為了帶動這些高利潤商品的銷售，藥妝店會刻意把食品作為「吸客門面」，即使不賺錢，也能換來高進店率。
專家指，若超市無法在商品特色以及價格吸引力方面站穩陣腳，將面臨被消費者離棄的風險。