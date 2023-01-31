日本蛋價創30年新高 便利店被迫停售溏心蛋

日本蛋價持續上漲，圖為去年12月的零售價。(互聯網)

受禽流感疫情擴大導致雞蛋供應減少影響，日本雞蛋每公斤批發價升至305日圓(約18.3港元)，創1993年開始公布統計數字以來新高。缺蛋情況下，便利店被迫停售如溏心蛋等部分商品。

日本電視台(Nippon TV)報道，日本物價上漲，連被視為「物價優等生」的雞蛋也持續漲價。大型雞蛋販售公司「JA全農雞蛋」表示，作為雞蛋批發價格標準的東京地區M號雞蛋每公斤價格，周二升至305日圓，改寫去年12月20日創下的300日圓(約18港元)紀錄，是1993年開始公布統計數字以來的最高價格。

撲殺雞隻致雞蛋供量減少

日本每年12月對雞蛋需求量高，往年價格均有上漲傾向，農林水產省日前指，通常進入隔年1月蛋價就會回穩。可是，因各地禽流感疫情擴大、不斷撲殺雞隻，造成雞蛋供應量一度減少，成了蛋價高漲的主因之一。

JA全農雞蛋表示，現階段是雞蛋可能會暫時性供應不足，希望未來禽流感疫情能平息。

7-11食材減少使用雞蛋

《讀賣新聞》報道，受到雞蛋供應不足的影響，連鎖便利店7-11周二宣布停售使用雞蛋的約15項商品，如溏心蛋等，另有約10項商品改為減少使用雞蛋、增加其他食材。

TBS電視台報道，日本本季已撲殺或將撲殺的蛋雞數高達1,141萬隻，佔全國總飼育雞隻數約8%。