日本蛋價飆漲近倍 恐花半年才解決蛋荒 下季禽流感又來

受飼料等價格上漲及歷來最嚴重禽流感疫情影響，日本東京今年2月雞蛋批發價較去年同期飆漲近一倍，市場預計要解決缺蛋問題最少要花半年，讓餐飲業在疫情過後再面臨考驗。
大型雞蛋販售公司「JA全農雞蛋」表示，作為雞蛋批發價指標的東京地區M號雞蛋每公斤價格，2月22日升至335日圓(約19.2港元)，創1993年以來新高，相較去年2月的175日圓(約10港元)漲價近一倍。
俄烏戰事帶動價格上漲
日本蛋價過去數十年一直維持穩定，但從去年底開始持續攀升，主因除了烏克蘭局勢等帶動飼料價格、電費及天然氣等上漲外，歷來最嚴重的禽流感疫情也是一大打擊，大量蛋雞被撲殺。
往年疫情都在11月中旬通報該季首例，但本季首例去年10月底就出現，是歷來最早。截至今年2月20日，全國本季已通報76例，逾1,300萬隻蛋雞被撲殺，相當於蛋雞總數的一成，大幅超越2020年度創歷史新高的987萬隻。
政府要求優先供蛋給零售業
因雞蛋短缺，很多使用雞蛋作為原材料的餐飲業者被迫暫停供應部分菜式。蛋荒原因，不單是禽流感疫情，還跟農林水產省今年1月向養雞業發出的勸喻有關。據悉，日本雞蛋供應有3大類，分別是供應零售業、餐飲業以及食品加工業，流通量依次為整體的5成、3成及2成。但缺蛋情況下，農林水產省為免消費者不安，要求養雞業優先供應給零售業者，但即使如此，超市等零售店的蛋價仍然高漲。去年2月10隻裝雞蛋零售價平均為214日圓(約12.3港元)，但今年2月已漲到262日圓(約15港元)。
最少花半年才能正常供蛋
主流意見認為「最少要花半年」才能恢復正常供蛋。一般來說，養雞場被確認雞隻感染禽流感後，必須撲殺所有雞隻並進行全場消毒等防疫措施，最少也要花2個月才能重新營運，而且做好防疫措施後，也不能立即恢復生產。
蛋雞從小雞成長到可以穩定生產，通常需要半年；加上提供小雞的業者依過往的需求量繁殖小雞，要迅速因應目前情況，有很大困難。有業者說，不是說今天撲殺了100萬隻蛋雞，完成防疫後就能馬上再買到100萬隻，為了保持一年的穩定生產，要分幾批採購蛋雞。
走過疫情 餐飲業面臨新考驗
日本鳥取大學農學部教授山口剛士指出，到傳播禽流感病毒的候鳥於4至5月離開日本前，禽流感疫情可能持續。因此，預測蛋價回穩時期，可能跟下一季來臨的禽流感疫情發生重疊。山口說，農民防疫意識很高，但在蛋價完全回穩前，「我們很可能再面臨下次的禽流感季節」。這次缺蛋為餐飲業帶來的混亂，可能比預期的要長，對剛捱過疫情的餐飲業，正面臨新的考驗。