日本蛋價飆漲近倍 恐花半年才解決蛋荒 下季禽流感又來

受飼料等價格上漲及歷來最嚴重禽流感疫情影響，日本東京今年2月雞蛋批發價較去年同期飆漲近一倍，市場預計要解決缺蛋問題最少要花半年，讓餐飲業在疫情過後再面臨考驗。

大型雞蛋販售公司「JA全農雞蛋」表示，作為雞蛋批發價指標的東京地區M號雞蛋每公斤價格，2月22日升至335日圓(約19.2港元)，創1993年以來新高，相較去年2月的175日圓(約10港元)漲價近一倍。

俄烏戰事帶動價格上漲

日本蛋價過去數十年一直維持穩定，但從去年底開始持續攀升，主因除了烏克蘭局勢等帶動飼料價格、電費及天然氣等上漲外，歷來最嚴重的禽流感疫情也是一大打擊，大量蛋雞被撲殺。

往年疫情都在11月中旬通報該季首例，但本季首例去年10月底就出現，是歷來最早。截至今年2月20日，全國本季已通報76例，逾1,300萬隻蛋雞被撲殺，相當於蛋雞總數的一成，大幅超越2020年度創歷史新高的987萬隻。

政府要求優先供蛋給零售業

因雞蛋短缺，很多使用雞蛋作為原材料的餐飲業者被迫暫停供應部分菜式。蛋荒原因，不單是禽流感疫情，還跟農林水產省今年1月向養雞業發出的勸喻有關。據悉，日本雞蛋供應有3大類，分別是供應零售業、餐飲業以及食品加工業，流通量依次為整體的5成、3成及2成。但缺蛋情況下，農林水產省為免消費者不安，要求養雞業優先供應給零售業者，但即使如此，超市等零售店的蛋價仍然高漲。去年2月10隻裝雞蛋零售價平均為214日圓(約12.3港元)，但今年2月已漲到262日圓(約15港元)。