日本蛋價飛漲雞蛋短缺 北海道「白之戀人」減產 食店停售溫泉蛋

日本受歷來最嚴重禽流感疫情影響，撲殺大量雞隻，自去年12月起蛋價持續飆升，更出現供應短缺。繼連鎖便利店7-11早前已停售溏心蛋並減少使用雞蛋做商品食材、Family Mart商品減用雞蛋後，北海道人氣手信「白之戀人」朱古力近日亦被迫減產，部分食店也停售溫泉蛋等餐點。 《日刊現代》網絡版報道，日本本季至今已有近1,500萬隻雞被撲殺，遠超2020年度的987萬隻；加上飼料漲價，導致雞蛋批發價格飆升。「JA全農雞蛋」周二公布的東京地區M號雞蛋每公斤價格335日圓(約19.4港元)，是前一年同期約1.86倍，持續處於30年來最高價格水平。

生產商致歉 「白之戀人」料缺貨 不少食店與食品廠商遭受缺蛋衝擊，例如連鎖烏冬店「丸龜製麵」及連鎖中華料理「日高屋」，已暫停販售溫泉蛋等餐點。北海道「白之戀人」也因為蛋白不足而須減產，並停止網售。生產商石屋製菓今年1月在官網公布，受禽流感疫情影響，雞蛋短缺，包括「白之戀人」在內的部分產品都使用雞蛋作原材料，因難以維持產量，料未來會缺貨。對顧客造成嚴重困擾，公司就此致歉，表示將努力盡快恢復正常產量。 信用調查公司「東京商工研究」(Tokyo Shoko Research)指，雞蛋是難以取代的食材，若持續缺貨，部分業者恐面臨結業，例如必須使用雞蛋的蛋糕店恐被迫關門。