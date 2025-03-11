日本街頭拍攝醉娃影片海外熱傳　媒體憂招惹罪行

近年在影片分享平台，出現不少的日本街頭拍攝影片，雖然影片聲稱是街頭實拍，當中一些影片拍到一些喝醉的女性在路上睡着，甚至有人把這些影片編輯後放上社交平台引來外國人的觀看。日本媒體指，這些影片或為外國人帶來不良觀念，並招致一些針對日本女性的罪行發生。

在影片平台YouTube近年出現不少日本街頭拍攝的影片，看似是在行街，但多數影片拍攝地都是日本的「歡樂街」，而針對新宿大久保公園的「流鶯」更是頻密，這些影片都似有指向性。而在部份影片中，也拍攝到一些日本女子在喝上後醉倒街頭的狀況，日本媒體報道，這些影片的觀看數不少都已過百萬，而且相關的頻道有約20支類似的影片。在這些影片中，不少女子就在路旁或窄巷內爆睡，部份身旁疑是有人放置飲用水供她們解酒，部份人衣衫完好，但部份因為睡姿而有走光可能。然而這些的影片都在被剪輯後再放上社交媒體，並在海外引起關注。