日本街頭拍攝醉娃影片海外熱傳　媒體憂招惹罪行

近年在影片分享平台，出現不少的日本街頭拍攝影片，雖然影片聲稱是街頭實拍，當中一些影片拍到一些喝醉的女性在路上睡着，甚至有人把這些影片編輯後放上社交平台引來外國人的觀看。日本媒體指，這些影片或為外國人帶來不良觀念，並招致一些針對日本女性的罪行發生。
在影片平台YouTube近年出現不少日本街頭拍攝的影片，看似是在行街，但多數影片拍攝地都是日本的「歡樂街」，而針對新宿大久保公園的「流鶯」更是頻密，這些影片都似有指向性。而在部份影片中，也拍攝到一些日本女子在喝上後醉倒街頭的狀況，日本媒體報道，這些影片的觀看數不少都已過百萬，而且相關的頻道有約20支類似的影片。在這些影片中，不少女子就在路旁或窄巷內爆睡，部份身旁疑是有人放置飲用水供她們解酒，部份人衣衫完好，但部份因為睡姿而有走光可能。然而這些的影片都在被剪輯後再放上社交媒體，並在海外引起關注。
有日本媒體報道，一些影片的觀看人數已超過6,100萬人次。雖然不少人都對影片的影像覺得震驚，質疑這些女子真的沒問題，不怕遇上罪犯等。也有台灣媒體指日本的治安看來很好。然而日本媒體就表示，擔心這些影片會給予外國遊客的不良印象，因為這些影像可能帶來外國遊客的特別印象，引來針對當地女性，包括搶劫等的罪行發生。
【衝撃】「どれだけ安全な国なのか」真夜中の歌舞伎町の路上でスヤスヤ眠る日本人女性達が海外メディアで物議を醸す— 夜の出来事～妖しいニュース～ (@yorudeki) March 9, 2025
海外では夜道で女性が寝ている場合、家出か暴行、ドラック中毒を疑うそう。
みなさんはどう思いますか？#歌舞伎町 #立ちんぼpic.twitter.com/l2fqTuKRDp https://t.co/i6CN3hz8zE