日本街頭驚現相睇對象自動販賣機 72歲阿伯1000日圓有交易？

日本街頭有各式各樣的自動販賣機，商品琳琅滿目，有網民近日發現一部出售「相睇」對象的自動販賣機，留言表示「驚愕」。
從網民上傳Twitter的照片可見，販賣機裡放滿藍白色和粉紅色的罐子，藍白代表男性對象、粉紅代表女性，共有30個，罐子表面寫上對象的性別和年齡，女性年齡由26歲至40歲都有，男性最大年紀的是72歲，每個對象以1,000日圓(約57.4港元)出售。
罐上標明，對象的照片在面試時才能看到，如果「唔啱心水」，可以取消相親會面。
なんか、結婚相手売ってました。— 水神西瓜[email protected]月光ch (@Mizugami_Suika) November 27, 2022
なんだこれ(驚愕) pic.twitter.com/2TDTylXdif
相睇時間3小時
媒體報道，這部販賣機屬於附近一間婚姻介紹所，客人買了有興趣對象的罐子後，就可上介紹所進行面試，屆時所方會退回1,000日圓。販賣機上標明，如果可與對象見面，相親時間是3小時，並須支付15,000日圓(約861港元)。若雙方「相睇」成功，成婚費用全免，或者不能與心儀對象見面，15,000日圓便會全數退還。
有網民爆料指，這自動販賣機位於東京蒲田區。有人則對相睇對象有72歲高齡的伯伯，大表意外。