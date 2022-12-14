日本街頭驚現相睇對象自動販賣機 72歲阿伯1000日圓有交易？

日本街頭有各式各樣的自動販賣機，商品琳琅滿目，有網民近日發現一部出售「相睇」對象的自動販賣機，留言表示「驚愕」。

從網民上傳Twitter的照片可見，販賣機裡放滿藍白色和粉紅色的罐子，藍白代表男性對象、粉紅代表女性，共有30個，罐子表面寫上對象的性別和年齡，女性年齡由26歲至40歲都有，男性最大年紀的是72歲，每個對象以1,000日圓(約57.4港元)出售。

罐上標明，對象的照片在面試時才能看到，如果「唔啱心水」，可以取消相親會面。