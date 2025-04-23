日本裸男撞死人搶車逃逸　終闖入補習社襲擊師生後被捕

日本琦玉縣周一（21日）晚發生一宗瘋狂的事件。一名48歲男子西村大輔，先是在川口市全裸走入一間便利店偷走一些物品，在個半小時後再先後偷走一輛私家車及一部的士瘋狂駕駛，最後他全裸走入草加市的一間補習社，在補習社內襲擊師生，最終被趕到的警察拘捕。而他因此涉及在川口市、琦玉市在內合共20宗的案件。 據日本媒體的報道，西村大輔在周一晚上的時候，先在琦玉市的道路上，先後追撞兩架電單車，造成一名46歲男子的死亡及另一名45歲男子受傷。之後西村在事故的500米外，再與另一輛女司機駕駛的私家車相撞，西村於是把自己原本的車放棄，搶走女子的車再逃走。在7分鐘後，西村再撞上一輛的士，當時的士上有2名乘客。西村走到的士前，爬上的士車頭敲車窗，之後再把的士司機從司機位拉出。其後因為的士嚴重損毀，拿走車上一些物品後，西村就徒步走到事發的補習社大樓。

被多名警察拖出補習社 據補習社的師生表示，當時補習班還有10分鐘下課，西村打開門進入補習社課室後，拉着一名女學生，然後一度用手臂勒着女生的頸，並拉扯她的頭髮。而西村亦用杯打傷補習社負責人的頭部致其流血，事後需要縫10針。西村及後被趕到的警員到場制伏，據目擊者指，他要4至5名警員將他的雙手雙腳捉住才拖出補習社。 琦玉市警方表示，將西村涉及多宗事故，當中包括在事前收到多個舉報，指一名有紋身的全裸男子引發了交通意外。警察相信在入侵補習社前已涉及3宗交通事故及盜竊案有關。而同日，警方亦收到過有紋身男在住宅區內駕車行走時形跡可疑，同時也有紋身裸男懷疑偷車的舉報等。