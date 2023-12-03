日本要求停飛魚鷹運輸機　美國防部：未收到正式交涉　續執行任務

美國空軍一架魚鷹運輸機在鹿兒島縣屋久島近海墜毀，引發外界對魚鷹安全性的疑慮。日本要求美方在全面確認魚鷹狀況前暫停飛行，但美國國防部表示「尚未收到正式要求」。
會見了駐日美軍高層
上月29日，美軍的CV22魚鷹運輸機在屋久島海域墜海，機上8人目前確認1死，還有7人下落不明，日本出動陸海空自衛隊搜尋打撈中。
據悉日本防衛大臣木原稔30日會見了駐日美軍高層，他在眾議院外交防衛委員會上表示，發生這樣的事故，讓當地所有人都非常焦慮：「我們要求美方在確認安全後才允許部署在日本的魚鷹運輸機飛行，但搜救行動除外，並要求他們盡早提供相關事故訊息。」
日：美方未就安全性作充分說明
對此，美國國防部副發言人辛格（Sabrina Singh）30日在例行記者會上則表示：「我們不知道有任何正式要求，目前魚鷹仍在日本繼續執行任務。」他更進一步表示：「根據事故調查結果，如果需要採取任何措施，我們會再通知大家。」
日本內閣官房長官松野博一在內閣會議後的記者會上表示：「我方已透過防衛大臣和外務大臣，數次正式要求美軍停飛部署在日本國內的魚鷹運輸機，儘管如此，美方仍沒有對魚鷹運輸機的安全性做出充分的說明，在此情況下繼續飛行讓我們感到十分擔憂。我們會請防衛大臣和外務大臣就此事繼續努力與美方溝通。」
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