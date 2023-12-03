日本要求停飛魚鷹運輸機　美國防部：未收到正式交涉　續執行任務

上月29日，美軍的CV22魚鷹運輸機在屋久島海域墜海，機上8人目前確認1死，還有7人下落不明，日本出動陸海空自衛隊搜尋打撈中。

美國空軍一架魚鷹運輸機在鹿兒島縣屋久島近海墜毀，引發外界對魚鷹安全性的疑慮。日本要求美方在全面確認魚鷹狀況前暫停飛行，但美國國防部表示「尚未收到正式要求」。

會見了駐日美軍高層

上月29日，美軍的CV22魚鷹運輸機在屋久島海域墜海，機上8人目前確認1死，還有7人下落不明，日本出動陸海空自衛隊搜尋打撈中。

據悉日本防衛大臣木原稔30日會見了駐日美軍高層，他在眾議院外交防衛委員會上表示，發生這樣的事故，讓當地所有人都非常焦慮：「我們要求美方在確認安全後才允許部署在日本的魚鷹運輸機飛行，但搜救行動除外，並要求他們盡早提供相關事故訊息。」