日本角川集團遭俄羅斯黑客攻擊　1.5TB個人資訊被盜部份學生訊息已流出

日本出版企業角川集團，在上月底被俄羅斯的黑客集團「Black Suit」發動襲擊，並令集團網站等，包括旗下的日本影片網站「niconico」都受到影響，當中Black Suit指已取得該集團多達1.5TB的用戶等個人資料，並威脅集團支付贖金。據報被盜的資訊包括集團的兩間人才培育學校的學生及家長資訊。 角川集團在上月被Black Suit入侵後，除了日本重要的影片網站「niconico」受影響外，就連出版的書刊也受到延誤，只得集團平常三分之一的出貨量，集團的股價在周三（3日）亦大跌超過20%。集團在周三表示，角川集團的兩間人才培訓的高校，在有關網絡攻擊中受影響，並估計學生的個人資料好大可能會被外洩。而Black Suit其後又把承認責任的聲明刪除。

俄羅斯黑客組織Black Suit承認責任及作出勒索。(新聞截圖)

上月曾向學生指沒受影響 有角川人才學校的學生接受訪問時表示：「在網上見到個人資訊流出的話題時，我也上網進行了搜尋，因為我自己都是個網絡工程師，在搜尋自己的學生編號，在Excel上發現了自己的名字。個人的資訊都被公開了，感覺就是事件會這樣就完了嗎？」有學生表示，他們與一些畢業生的相川、住址以至電話號碼的訊息都外流，就連家長的住所及聯絡亦包含在內，令他們非常不安。有學生指，擔心自己的住址成為匪徒的目標。 更讓學生不滿，是因為學校上月底曾與學生們見面及解釋，指有關的入侵對他們學校基本沒影響。然而事實是他們現在很大機會個人資訊被放在網上流傳，令他們感覺被出賣。而除此之外，校內的教師以及職員之間的訊息甚至內部通訊也可能被盜去。角川本身在日本開設的兩間可遙距授課的高中，專門培訓IT工程師以及文藝創作的人才。