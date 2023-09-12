日本計劃輸入外國人司機　國土交通省稱考慮更改輸入技能內容

由於日本的新法例將在2024年4月，要求運輸業將貨車司機的加班時間，限制在每年960小時，令有關業界的人手短缺情況將進一步嚴重。全日本貨車協會、日本巴士協會以及日本全國的士聯會的3個團體，在今年的目標中已列明，會要求將有關的工作，列入「特定技能」的對象，讓業界可以藉此輸入海外勞工。

日本傳媒報道，因應着包括貨車、巴士以及的士司機人手嚴重不足，國土交通省計劃加大輸入外勞的計劃以彌補有關方面的不足。並計劃在今年度將運輸業加入在出入境在留廳的協議，以外國人材彌補有關的國內勞動力不足狀況。

日本國土交通省亦都已經預計到未來5年的勞動人力問題，並預計將輸入的外國人數字，準備針對有關相應行業的司機，要求作出包括裝卸行李以及與乘客溝通技巧的技能測試。

日本傳媒指，的士業界目前需要確保年輕人入行。原因是在2022年度，日本的的士業司機平均年齡達58.3歲，當中高齡司機是主力。而在2011年，全日本的的士司機有34萬，至2021年減至22萬，10年減少約3成多。的士聯會表示，因為新冠疫情高齡司機怕感染而退休增加，令近年人手不足情況更加嚴重。

需為外國人更改考牌方式

不過報道指，一般在日本駕駛貨車，只需要在日本取得駕駛執照，但要駕駛巴士及的士，需要「第二種駕駛執照」，有關的執照的測試，需要用日語進行，對外國人來說較為困難。故此當局將有需要考慮為外國人而更改有關的考試制度。日本在2019年起推出「特定技能」的外勞輸入計劃後，就有關護理以及建築業在內的12個行業，設定了34.5萬人的上限。而預計在2024年後，將會在今年的內閣會議中再決定上限人數。