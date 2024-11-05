日本調查指近半青年曾在社交媒體搵工　暗黑兼職被捕人從未獲報酬

肆虐日本關東的暗黑兼職劫案，在今日（5日）再多一人被捕，然而至今仍未有主腦落網。而根據日本的一項調查，有近半的青年人嘗試在社交媒體上尋找兼職，而這也是暗黑兼職的招募方向。不過至今相關案件的被捕人士，卻是沒有一人領得過報酬，部份人更可能面對無期徒刑。

日本的一個人力資料公司在今年2月向尋找兼職的650位高中生進行調查，當中有46%受訪者透露有試過在社交媒體上尋找兼職，當中更是有41%的人表示有遇上奇怪的求職經歷，最終有一成人表示有收到奇怪的工作要求。然而就只有約一半的學生知道，僅透過社交媒體進行工作交涉，將有機會墜入違法行為。 僅一半青年意識到危險 根據《讀賣新聞》的報道指，大多數的暗黑兼職都是透過X或是Instagram作為招募的平台。而那些招募的廣告都會以合法的工作偽裝，如說是「搬運物品的工作」、「提交文件」以及「接送」等，並強調是「清白兼職」、「不是暗黑兼職」以及「沒有風險」。報道指，暗黑兼職早在2010年代後期出現，最初只是為收受及提出詐騙而得來的款項，負責人多數是協助開設戶口及提出戶口金錢，而其後開始出現更多如販毒等案件。

部份案件可判死刑 報道指，有關暗黑兼職的工作，在近兩三年開始暴力化。當中主要一宗源自東京狛江市的入屋行劫，多人受到一個叫「路飛」的主腦指示到一戶住宅偷竊，期間實行者對住所內一名老婦作出毆打致死。而警方表示，在一連串的案件中，被捕人從沒有一個取得所謂的高額報酬。而警察更指這些暗黑兼職的執行者，多數都成為主腦或指示者的「棄子」。然而他們面臨的刑罰並不輕，當中欺詐罪刑期為10年以下監禁，而搶劫罪則是5年以上監禁，至於涉及有人死亡的搶劫殺人罪更可以判處死刑或無期徒刑。 另外，今日再多一名23歲男子本橋日尚太向警察投案，承認自己可能與東京葛飾區在上周末（2日）的一宗搶劫傷人案有關，男子據報是受到女友遊說而自首。而早前日本警方表示，自今年8月起，在6個都道縣已接獲23宗相關的搶劫案。