日本調查指近半20多歲青年未曾拍拖　缺乏金錢致結婚意向減

日本的一個結婚網頁進行的調查指，日本20多歲的青年有多達46%未試過與異性約會，是調查以來最多。而在整體男性受訪者中，只有43.5%表示會想結婚，較2年前調查下跌，而當中最大原因是沒有足夠的資金。

日本的一個婚嫁網站，公布就有關日本人的婚嫁調查。調查在今年9月5至6日在網上，向1,200名未婚的20至49歲男女進行調查，當中表示在戀愛的男性，20至29歲的佔26.7%、30至39歲有27.6%，而40至49歲就有14.4%。至於表示沒有拍拖，但有與異性約會的男性中，20歲階層有27.3%、30歲階層為31.2%，而40歲層面同樣為14.4%，即是受訪的20至29歲男性，有46.0%沒有拍拖及與異性約會，比之前一次同類過查時的34.2%，大幅上升。