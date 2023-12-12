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國際
2023-12-12 18:41:57

日本調查指近半20多歲青年未曾拍拖　缺乏金錢致結婚意向減

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日本青年人不婚趨勢。(《18歳、新妻、不倫します。》劇照)

日本青年人不婚趨勢。(《18歳、新妻、不倫します。》劇照)

日本的一個結婚網頁進行的調查指，日本20多歲的青年有多達46%未試過與異性約會，是調查以來最多。而在整體男性受訪者中，只有43.5%表示會想結婚，較2年前調查下跌，而當中最大原因是沒有足夠的資金。

日本的一個婚嫁網站，公布就有關日本人的婚嫁調查。調查在今年9月5至6日在網上，向1,200名未婚的20至49歲男女進行調查，當中表示在戀愛的男性，20至29歲的佔26.7%、30至39歲有27.6%，而40至49歲就有14.4%。至於表示沒有拍拖，但有與異性約會的男性中，20歲階層有27.3%、30歲階層為31.2%，而40歲層面同樣為14.4%，即是受訪的20至29歲男性，有46.0%沒有拍拖及與異性約會，比之前一次同類過查時的34.2%，大幅上升。

《王様に捧ぐ薬指》劇照

《王様に捧ぐ薬指》劇照

在問到有關男性有沒有打算或想過結婚，整體男性受訪者回答自己「會有一日結婚」的有43.5%，比之前調查的47.1%有下跌傾向。而在問到不結婚的理由，當中有42.5%稱「沒有足夠金錢」。

女性不婚傾向同樣上升

調查又指，雖然女性的比例相對不及男性高，但亦有同樣的傾向。當中未婚而且沒有與異性約會的20至29歲女性，有達29.8%，同樣較上一次調查的24.3%上升。而30歲層面亦有25.3%、40歲更有26.5%。而回應會結婚的女性，亦大幅比之前下跌，由上次調查的59.7%大減至49.3%。不過女性最大不婚原因，是覺得生活及行動方式會受到限制，佔40.5%。報告指，相對男性多因為經濟堊由，女性更多不同的原因，除了有關行動及生活受限，還有「感覺不必要」等。

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