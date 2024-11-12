日本調查獨居人口增　2050年東京逾半家庭獨居

日本的一項人口問題研究估計，在2050年東京將會有超過一半的家庭是獨居，而全國也有27個地方的一人家庭佔當地住戶數目的4成，在鄉村地區更有2成住戶是獨身長者。
日本的國立社會保障及人口問題研究所公布，指隨着人口老化、未婚人數增加以及出生人數減少，估計到2050年東京都有多達54.1%的家庭是一人家庭。有關的估計以每5年進行估算，在2020年全日本有5,571萬個家庭，至2050年估計會減少5.6%至5,261萬戶，當中有40個道府縣的戶口數量都比2020年的數字為低。其中東北的秋田縣減幅最高，將下跌29.1%，而青森、岩手、山形、長崎、高知及德島9個縣都有超過2成的下跌趨勢。
當中一人家庭在2020年有2,115萬戶，估計到2050年會增至2,330萬戶，而且在32個都府縣都錄得增加，尤其在沖繩、琦玉、滋賀及千葉4個縣，增幅超過2成。而整體方面，全日本在2050年有4成家庭屬一人家庭，東京、大阪、京都、福岡、北海道、神奈川及鹿兒島更佔當地戶口的45%。而在2040年，全日本有超過一半地方的平均住戶人數少於2人，到2050年更是34個都道府縣平均住戶人數少於2人，當中東京及北海道平均只有1.78人。
鄉郊地方獨居長者增
隨着人口的老化，單身長者家庭在全日本都會增加。在2020年65歲以上的單身長者家庭有738萬戶，到2050年會增至1,084萬戶，增長46.9%。當中在32個都府縣，單身長者家庭更超過2成，尤其高知、德島及愛媛縣，因為年輕人都集中在主要的大城市，令鄉郊的單身長者住戶增長更多。至於75歲以上的單身長者家庭，到2050年的數字估計會是2020年的兩倍。