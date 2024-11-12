日本調查獨居人口增　2050年東京逾半家庭獨居

日本的一項人口問題研究估計，在2050年東京將會有超過一半的家庭是獨居，而全國也有27個地方的一人家庭佔當地住戶數目的4成，在鄉村地區更有2成住戶是獨身長者。

日本的國立社會保障及人口問題研究所公布，指隨着人口老化、未婚人數增加以及出生人數減少，估計到2050年東京都有多達54.1%的家庭是一人家庭。有關的估計以每5年進行估算，在2020年全日本有5,571萬個家庭，至2050年估計會減少5.6%至5,261萬戶，當中有40個道府縣的戶口數量都比2020年的數字為低。其中東北的秋田縣減幅最高，將下跌29.1%，而青森、岩手、山形、長崎、高知及德島9個縣都有超過2成的下跌趨勢。