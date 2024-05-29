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2024-05-29 11:23:00

日本諧星酒井末子傳胰臟癌逝世　1巧合讓網友嘆不可思議

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日本諧星酒井末子傳胰臟癌逝世　1巧合讓網友嘆不可思議

日本諧星酒井末子傳胰臟癌逝世　1巧合讓網友嘆不可思議

日本吉本興業今（28）日宣布，資深女諧星雙人組「今いくよ・くるよ（現在來了喔・過去喔）」的成員之一酒井末子於27日因胰臟癌在大阪市內的醫院逝世，享壽72歲。酒井末子在2022年4月參加吉本創業110周年特別演出後，近期未再登台。告別式將於30日和31日在大阪市北區天神橋會館舉行，目前尚無舉行追悼會的計畫。

「今いくよ・くるよ」於1970年代成立，兩位成員酒井末子和高中同學里谷正子拜女性漫才師今喜多代為師，組成了這對女性漫才組合。她們以誇張的服裝和濃妝、巧妙的對話風格在以男性為主的漫才界闖出一片天，並於1980年代爆紅，成為日本女性漫才師的先驅，經常出現在各大綜藝節目和廣告中。

酒井末子（左）與里谷正子組成「今いくよ・くるよ」，二人先後去世。 日本諧星酒井末子因胰臟癌去世。 日本諧星酒井末子因胰臟癌去世。 日本諧星酒井末子與拍檔里谷正子以感情好聞名。 日本諧星酒井末子與拍檔里谷正子以感情好聞名。 日本諧星酒井末子與拍檔里谷正子以感情好聞名。 日本諧星酒井末子與拍檔里谷正在1970年組成「今いくよ・くるよ」。
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里谷正子2015年胃癌去世

酒井末子和里谷正子這對「今いくよ・くるよ」雙人組合在日本演藝圈以感情好著稱。里谷正子於2015年5月28日因胃癌去世，巧合的是，酒井末子的訃告也在同一天發布，讓許多日本網友感到不可思議。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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