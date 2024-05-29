日本吉本興業今（28）日宣布，資深女諧星雙人組「今いくよ・くるよ（現在來了喔・過去喔）」的成員之一酒井末子於27日因胰臟癌在大阪市內的醫院逝世，享壽72歲。酒井末子在2022年4月參加吉本創業110周年特別演出後，近期未再登台。告別式將於30日和31日在大阪市北區天神橋會館舉行，目前尚無舉行追悼會的計畫。

「今いくよ・くるよ」於1970年代成立，兩位成員酒井末子和高中同學里谷正子拜女性漫才師今喜多代為師，組成了這對女性漫才組合。她們以誇張的服裝和濃妝、巧妙的對話風格在以男性為主的漫才界闖出一片天，並於1980年代爆紅，成為日本女性漫才師的先驅，經常出現在各大綜藝節目和廣告中。