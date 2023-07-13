日本警察展示被盜貴重遊戲卡　網民反指責橡筋破壞卡片價值

日本山梨縣的警察，在上星期在一個男子的家中，搜獲大量被盜竊的遊戲卡。正當警察向媒體展示搜獲的證物時，網民的焦點卻落在警察的展示方式上。原因是警方用橡筋將各種的遊戲卡疊起，而網民就指責，這是破壞卡片的行為。

山梨縣富士吉田警署本月4日，在一名被指偷竊遊戲卡片的男子家中，搜獲大量包括《精靈寶可夢》以及《遊戲王》的遊戲卡片。警方在警署向傳媒展示之時，用橡筋將卡片紮好並疊起。有網民在網上指：「不要用橡筋紮起遊戲卡」、「在交還物主前，請小心保管」。從影片中所顯示，卡片被疊起後，再被綁成十字。