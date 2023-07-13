日本警察展示被盜貴重遊戲卡　網民反指責橡筋破壞卡片價值

日本山梨縣的警察，在上星期在一個男子的家中，搜獲大量被盜竊的遊戲卡。正當警察向媒體展示搜獲的證物時，網民的焦點卻落在警察的展示方式上。原因是警方用橡筋將各種的遊戲卡疊起，而網民就指責，這是破壞卡片的行為。
山梨縣富士吉田警署本月4日，在一名被指偷竊遊戲卡片的男子家中，搜獲大量包括《精靈寶可夢》以及《遊戲王》的遊戲卡片。警方在警署向傳媒展示之時，用橡筋將卡片紮好並疊起。有網民在網上指：「不要用橡筋紮起遊戲卡」、「在交還物主前，請小心保管」。從影片中所顯示，卡片被疊起後，再被綁成十字。
有發售遊戲卡的商舖負責人，接受媒體訪問時表示：「在一般人眼中，可能看不到有破損，但在這個世界就是有破損。留下了橡筋的痕跡，可能會被判斷為有重大破損的。」他再指出：「你在卡片上可能只見到有點白色，這已經可以被視為破損了。如果這原本是價值2,800日圓（約158.09港元）的卡片，因為這個破損就跌至2,000日圓（約112.92港元）了。」
警解釋高價值卡片另外存放
對於有關的批評，山梨縣警方就解釋，原因是今次檢獲大量的遊戲卡片，因為害怕會有卡片掉失，同時又需要為不同種類的卡片進行區別，故此就用橡筋紮起了。警方又補充表示，今次檢獲的卡片，總價值約超過10萬日圓（約5,647.68港元），而當中一些價值較高的卡片都放在另一個盒子中，被橡筋紮起的都是相對價值不高的卡片，認為有關的處理仍是適當的。
遊戲卡片近年在日本持續受歡迎，在最近幾年每次公開發售新卡都吸引大批愛好者排隊等候。