日本警察廳擬限制長者ATM交易數額 每日上限30萬日圓 冀減少損失

日本大阪府議會周一(24日)通過修例加強打擊電話騙案，將禁止長者在大阪府內的自動櫃員機(ATM)前一邊講電話一邊操作櫃員機。日媒周二(25日)報道，日本警察廳正評估限制75歲以上長者使用ATM交易金額上限為每日30萬日圓(約15,497港元)，希望有助減少受害人損失金額。
日本去年詐騙案損失金額驚人
《日本經濟新聞》報道，警察廳將與全國銀行協會合作，推動修改《犯罪收益移轉防止法》的相關規定。警察廳估計，日本2024年詐騙案受害人損失金額高達721.5億日圓(約37.2億港元)，為歷來最嚴重。日本政府同年6月彙整《防止國民免於詐欺的綜合對策》，包括限制長者使用ATM匯款或提款等。
目前ATM每日交易上限50萬日圓
日本金融機構是自行設定ATM交易數額，其中許多金融機構訂定的上限為每日50萬日圓(約25,838港元)、匯款100萬日圓(約51,678港元)。報道指，如果政府修法規定所有金融機構遵照法例設定ATM交易數額，做法是首次。
警察廳方案中，計劃限制75歲以上長者每日使用ATM提款、匯款的上限金額分別為30萬日圓(約15,497港元)，而這個金額是考慮到退休金的平均給付額，以及防範高額詐騙損失的同時，維持民眾使用ATM的方便性。
另外，警察廳考慮把自僱人士列為例外對象，以便做生意時需要進行大筆金額交易。現階段，警察廳計劃公開徵集意見。