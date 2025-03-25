日本警察廳擬限制長者ATM交易數額 每日上限30萬日圓 冀減少損失

日本大阪府議會周一(24日)通過修例加強打擊電話騙案，將禁止長者在大阪府內的自動櫃員機(ATM)前一邊講電話一邊操作櫃員機。日媒周二(25日)報道，日本警察廳正評估限制75歲以上長者使用ATM交易金額上限為每日30萬日圓(約15,497港元)，希望有助減少受害人損失金額。

日本去年詐騙案損失金額驚人

《日本經濟新聞》報道，警察廳將與全國銀行協會合作，推動修改《犯罪收益移轉防止法》的相關規定。警察廳估計，日本2024年詐騙案受害人損失金額高達721.5億日圓(約37.2億港元)，為歷來最嚴重。日本政府同年6月彙整《防止國民免於詐欺的綜合對策》，包括限制長者使用ATM匯款或提款等。

