日本警察調查單車交通意外　年尾死亡人數竟是最高

日本警察廳進行的調查，發現在2018年至2022年的5年時間，在有關駕駛單車而發生意外的死亡人數，在4個季度之中，以10至12月的死亡人數最多，佔575人。警察廳估計，是因為在日出及日落時間的能見度低，而有關時段也是最多人外出購物所影響。

日本警察廳今日（14日）召開記者會，推廣有關交通安全的活動，以及呼籲騎單車時需要佩戴頭盔。警察廳透露，根據過去5年的單車意外死亡數字，以季度劃分之中，1至3月的死亡數字是451人、4至6月是470人、7王9月是509人，而10至12月達575人，明顯比其餘的季度為高。而在日落後的1個小時內，及生的單車與行人相撞事故之中，導致行人死亡或受重傷的案件，在10至12月有79宗，但在7至9月就只有28宗，相差2.8倍。