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國際
2023-09-14 19:08:51

日本警察調查單車交通意外　年尾死亡人數竟是最高

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日本警察的調查，發現10至12月的單車意外死亡人數最高。(網上圖片)

日本警察的調查，發現10至12月的單車意外死亡人數最高。(網上圖片)

日本警察廳進行的調查，發現在2018年至2022年的5年時間，在有關駕駛單車而發生意外的死亡人數，在4個季度之中，以10至12月的死亡人數最多，佔575人。警察廳估計，是因為在日出及日落時間的能見度低，而有關時段也是最多人外出購物所影響。

日本警察廳今日（14日）召開記者會，推廣有關交通安全的活動，以及呼籲騎單車時需要佩戴頭盔。警察廳透露，根據過去5年的單車意外死亡數字，以季度劃分之中，1至3月的死亡數字是451人、4至6月是470人、7王9月是509人，而10至12月達575人，明顯比其餘的季度為高。而在日落後的1個小時內，及生的單車與行人相撞事故之中，導致行人死亡或受重傷的案件，在10至12月有79宗，但在7至9月就只有28宗，相差2.8倍。

日本人騎單車戴頭盔的數字仍然偏低。(NHK截圖)

日本人騎單車戴頭盔的數字仍然偏低。(NHK截圖)

多數日本單車駕駛者少戴頭盔

警察廳呼籲，騎單車的人士應該及早打開車燈，同時也佩戴反光物料的衣物，防止事故的發生。同時佩戴頭盔，將有助減低死亡或重傷的機會。日本在今年4月起，已修正交通法例，要求所有年齡的騎單車人士都要戴上頭盔，但沒有相關違反的罰則。

而根據各地方警察廳的調查，全日本佩戴頭盔最高的地方是愛媛縣，有多達59.9%的駕駛者有佩戴頭盔，當中中學及高中生達到100%。然而除愛媛外，就沒有地方超過一半。而在最低的新潟，更只有2.4%的駕駛者會戴頭盔。

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