日本警犬首次加入玩具貴婦狗　萌到網民話「融化」(有片)

警犬給人普遍印象都是高大的德國牧羊犬、瑪蓮萊犬之類，不過日本石川縣警 察本部則破天荒徵召了一隻嬌小可愛的玩具貴婦狗，將協助警察進行調查、搜 索失蹤者下落等各種任務。網民見過牠超萌的樣子後，也不禁直呼「融化了」。 綜合報道，日本石川縣警察本部日前舉行一個特別的委託儀式，感謝一班身負 重任的狗狗擔任「嘱託警犬」。今年共有 18 隻嘱託警犬將接受訓練，除了一些 常見的大型犬如德國牧羊犬和拉布拉多犬等，一隻叫小空(そら)的 9 歲狗狗份 外凸出，因為牠是身型嬌小、樣子可愛的小型犬玩具貴婦狗，是該縣警方首次 徵召。石川縣警察本部刑事部長泉栄盛三在委託儀式上，向狗狗的主人發放了 委託書，感謝他們貢獻狗狗、積極協助警察。

日本網民看過小空的樣子，都在網上紛紛留言直呼「可愛」、「要融化了」、 「加油啊！」至於小空的主人樋敷美咲則說：「我從來沒想過我的狗狗會成為 一隻警犬，但我相信他的能力，我希望能為社會做出貢獻。」