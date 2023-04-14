日本警犬首次加入玩具貴婦狗　萌到網民話「融化」(有片)

警犬給人普遍印象都是高大的德國牧羊犬、瑪蓮萊犬之類，不過日本石川縣警 察本部則破天荒徵召了一隻嬌小可愛的玩具貴婦狗，將協助警察進行調查、搜 索失蹤者下落等各種任務。網民見過牠超萌的樣子後，也不禁直呼「融化了」。 綜合報道，日本石川縣警察本部日前舉行一個特別的委託儀式，感謝一班身負 重任的狗狗擔任「嘱託警犬」。今年共有 18 隻嘱託警犬將接受訓練，除了一些 常見的大型犬如德國牧羊犬和拉布拉多犬等，一隻叫小空(そら)的 9 歲狗狗份 外凸出，因為牠是身型嬌小、樣子可愛的小型犬玩具貴婦狗，是該縣警方首次 徵召。石川縣警察本部刑事部長泉栄盛三在委託儀式上，向狗狗的主人發放了 委託書，感謝他們貢獻狗狗、積極協助警察。
日本網民看過小空的樣子，都在網上紛紛留言直呼「可愛」、「要融化了」、 「加油啊！」至於小空的主人樋敷美咲則說：「我從來沒想過我的狗狗會成為 一隻警犬，但我相信他的能力，我希望能為社會做出貢獻。」
小型犬同樣具優秀嗅覺智力
由於一般人認為大型犬才有能力成為嘱託警犬，因此小空亦引起坊間一些討論， 不過，過去的案例中顯示，一些小型犬種如貴婦狗、同屬柴犬的豆柴和柴犬等， 同樣具有極佳的嗅覺和智力，能夠勝任嘱託警犬的任務。這些警犬平時是由普 通家庭等民間機構飼養，當但警方需要時，牠們將出動協助警方調查、搜索失 蹤者下落等各種任務。 據縣警方統計，去年嘱託警犬參與了 118 次工作，其中 1 次是犯罪調查，其餘 117 次是搜尋失蹤者。過去 3 年，嘱託警犬已經幫助找到 7 名失蹤者，這充分證 明了嘱託警犬在搜尋失蹤人口方面十分擅長。