日本豪雨致秋田縣決堤 部分地區1天降1個月雨量 新潟多處道路水浸

日本秋田縣受到雨帶及暖濕空氣影響，周三(24日)傍晚至周四(25日)上午降下大雨，由利本莊市內有河流決堤，不少民宅和道路出現水浸。此外，新潟縣亦遭受大雨侵襲，多處道路水浸。
《讀賣新聞》報道，流經由利本莊市的石澤川因大雨泛濫，於周四清晨決堤。市府凌晨2時25分針對周邊地區86戶共231人發布最高避難級別的「緊急安全確保」，市內部分道路水浸，部分地區對外交通中斷。
部分地區一天降雨跟往年7月單月雨量相若
由利本莊市東由利地區清晨4時前的24小時累計雨量，跟往年7月單月的193.5毫米雨量相若，創當地有記錄以來新高。
數十幢建築物被淹浸
由利本莊市旁邊的仁賀保市，一名消防員在河流附近巡邏時，被倒下電線桿的線狀零件勾到受輕傷。此外，由利本莊市、仁賀保市、橫手市及大仙市，數十幢建築物被淹浸。
山形縣部分地區每小時雨量達110毫米
日本放送協會(NHK)報道，氣象廳指出，受到太平洋高壓團的邊緣暖濕空氣流入影響，秋田縣、山形縣及新潟縣等地的大氣狀態相當不穩定。氣象廳雷達分析，截至上午9時，山形縣酒田市南部附近每小時雨量約100毫米。
截至上午9時10分，山形縣遊佐町附近每小時雨量約110毫米，山形縣酒田市北部附近降下約100毫米雨量。氣象廳針對上述地區發布「記錄性短時間大雨情報」。
新潟市逾20處道路水浸
新潟縣北部因為相同原因降下大雨，新潟市於上午7時10分之前雨勢猛烈，雨量達45.5毫米。新潟市內逾20處道路水浸，3輛車被淹浸，部分地區實施交通管制。