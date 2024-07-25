熱門搜尋:
巴黎奧運 動漫節2024 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 黃金海灣 深中通道 機票優惠 香港小姐2024 日圓匯率走勢 美國大選2024 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 健身 食譜 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-07-25 18:28:34

日本豪雨致秋田縣決堤 部分地區1天降1個月雨量 新潟多處道路水浸

分享：
秋田縣由利本莊市路軌和道路被淹浸。(互聯網)

秋田縣由利本莊市路軌和道路被淹浸。(互聯網)

日本秋田縣受到雨帶及暖濕空氣影響，周三(24)傍晚至周四(25)上午降下大雨，由利本莊市內有河流決堤，不少民宅和道路出現水浸。此外，新潟縣亦遭受大雨侵襲，多處道路水浸。

《讀賣新聞》報道，流經由利本莊市的石澤川因大雨泛濫，於周四清晨決堤。市府凌晨225分針對周邊地區86戶共231人發布最高避難級別的「緊急安全確保」，市內部分道路水浸，部分地區對外交通中斷。

部分地區一天降雨跟往年7月單月雨量相若

由利本莊市東由利地區清晨4時前的24小時累計雨量，跟往年7月單月的193.5毫米雨量相若，創當地有記錄以來新高。

adblk5

數十幢建築物被淹浸

由利本莊市旁邊的仁賀保市，一名消防員在河流附近巡邏時，被倒下電線桿的線狀零件勾到受輕傷。此外，由利本莊市、仁賀保市、橫手市及大仙市，數十幢建築物被淹浸。

山形縣最上町公路洪水滔滔。(互聯網) 山形縣最上町公路洪水滔滔。(互聯網) 山形縣酒田市落下大雨。(互聯網) 山形縣酒田市水淹房屋及道路。(互聯網) 山形縣酒田市水淹房屋及道路。(互聯網) 山形縣酒田市水勢汹汹。(互聯網) 山形縣酒田市水勢汹汹。(互聯網) 山形縣酒田市水勢汹汹。(互聯網) 秋田縣由利本莊市路軌和道路被淹浸。(互聯網) 秋田縣由利本莊市路軌和道路被淹浸。(互聯網) 秋田縣由利本莊市路軌和道路被淹浸。(互聯網) 秋田縣由利本莊市路軌和道路被淹浸。(互聯網)

山形縣部分地區每小時雨量達110毫米

日本放送協會(NHK)報道，氣象廳指出，受到太平洋高壓團的邊緣暖濕空氣流入影響，秋田縣、山形縣及新潟縣等地的大氣狀態相當不穩定。氣象廳雷達分析，截至上午9時，山形縣酒田市南部附近每小時雨量約100毫米。

截至上午910分，山形縣遊佐町附近每小時雨量約110毫米，山形縣酒田市北部附近降下約100毫米雨量。氣象廳針對上述地區發布「記錄性短時間大雨情報」。

adblk6

新潟市逾20處道路水浸

新潟縣北部因為相同原因降下大雨，新潟市於上午710分之前雨勢猛烈，雨量達45.5毫米。新潟市內逾20處道路水浸，3輛車被淹浸，部分地區實施交通管制。