日本豪雨致秋田縣決堤 部分地區1天降1個月雨量 新潟多處道路水浸

秋田縣由利本莊市路軌和道路被淹浸。(互聯網)

日本秋田縣受到雨帶及暖濕空氣影響，周三(24日)傍晚至周四(25日)上午降下大雨，由利本莊市內有河流決堤，不少民宅和道路出現水浸。此外，新潟縣亦遭受大雨侵襲，多處道路水浸。

《讀賣新聞》報道，流經由利本莊市的石澤川因大雨泛濫，於周四清晨決堤。市府凌晨2時25分針對周邊地區86戶共231人發布最高避難級別的「緊急安全確保」，市內部分道路水浸，部分地區對外交通中斷。

部分地區一天降雨跟往年7月單月雨量相若

由利本莊市東由利地區清晨4時前的24小時累計雨量，跟往年7月單月的193.5毫米雨量相若，創當地有記錄以來新高。