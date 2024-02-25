日本貓咪經濟效益1年上望2.5萬億日圓 為何愈來愈多日本人養貓？

愈來愈多日本人養貓，除了有療癒作用，花費較養狗低也是原因之一。根據估算，貓咪今年在日本創造的經濟效益可望高達近2.5萬億日圓(約1,299億港元)，相當於日本職棒阪神虎隊奪冠29次才能超越。

養貓較易打理

《日本經濟新聞》報道，由貓咪創造出來的經濟效益被稱為「貓咪經濟學」，目前在日本正逐漸擴大中，背後原因可能是新冠疫情期間宅在家時間變長，為求療癒開始養貓的人增加。

客觀來說，養貓花費比養狗來得便宜，也不需要每天帶出門散步，加上不像狗必須接種狂犬病等疫苗，整體來說養貓較易。