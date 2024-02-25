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國際
2024-02-25 21:26:57

日本貓咪經濟效益1年上望2.5萬億日圓 為何愈來愈多日本人養貓？

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近年愈來愈多日本人養貓，與貓相關的產業生意猛漲。(資料圖片)

近年愈來愈多日本人養貓，與貓相關的產業生意猛漲。(資料圖片)

愈來愈多日本人養貓，除了有療癒作用，花費較養狗低也是原因之一。根據估算，貓咪今年在日本創造的經濟效益可望高達近2.5萬億日圓(1,299億港元)，相當於日本職棒阪神虎隊奪冠29次才能超越。

養貓較易打理

《日本經濟新聞》報道，由貓咪創造出來的經濟效益被稱為「貓咪經濟學」，目前在日本正逐漸擴大中，背後原因可能是新冠疫情期間宅在家時間變長，為求療癒開始養貓的人增加。

客觀來說，養貓花費比養狗來得便宜，也不需要每天帶出門散步，加上不像狗必須接種狂犬病等疫苗，整體來說養貓較易。

日本寵物產業市場規模

東京矢野經濟研究所指出，2017年度，日本寵物相關產業整體市場規模約1.5193萬億日圓(789億港元)，預測到2024年度時將增至1.8370萬億日圓(954億港元)

經濟效益專家、日本關西大學名譽教授宮本勝浩估算，有關2024年貓咪所創造的經濟效益，可能上望約2.4941萬億日圓(1,296億港元)

如果跟日本職業棒球阪神虎隊去年奪冠創造的約872億日圓(45.3億港元)經濟效益相比，阪神虎隊奪冠29次的經濟效益才會超過貓咪。

貓咪有療癒作用。(互聯網) 在日本，與貓相關的設計是愈來愈受歡迎。(互聯網) 約18%日本受訪飼主一年花費超過10萬日圓(約5,198港元)。(互聯網)

貓咪設計愈來愈受歡迎

貓咪創造的經濟效益可從百貨公司每年的商業競爭略知一二。大丸百貨東京店今年1月下旬規劃稱為「大丸貓咪祭」的賣場，販售以貓咪為主的商品。大丸百貨公關人員說，不僅對養貓的人有吸引力，與貓相關的設計是愈來愈受歡迎。其中，遊戲產業也有以貓為主角的遊戲面世，讓玩家可以化身貓咪在未知世界裡探索真相。

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飼主願花錢養貓

實際養貓要花多少費用？經營動物醫院的業者曾對340名飼主做過調查，約17%受訪飼主一年在貓咪餐費方面平均花費2萬日圓(1,039港元)到接近3萬日圓(1,559港元)，佔比居冠。若加上餐費以外的花費，約18%受訪飼主一年花費超過10萬日圓(5,198港元)

然而貓咪較易患上腎臟及心臟等慢性病，所需醫療費用昂貴。因此飼主須先做好心理準備才養貓。

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