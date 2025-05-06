日本財困天文台靠「死神」打救　變動畫聖地吸引遊客

日本動畫的《名偵探柯南：獨眼的殘像》電影，在日本國內已達79億日圓的票房，而動畫同時帶旺在劇中出現過的長野縣太空監測站，並獲得大量的遊客「拯救」這瀕臨財困關閉的天文台。
在1982年建成，世界首個觀察黑洞的電波望遠鏡的野邊山宇宙電波觀測所，原本是日本政府天文台在長野縣建造的天文觀測所。不過近年因為財政壓力，令觀測站面臨關閉的危機。然而因為在「柯南」的動畫中出現，令這個天文觀測站「起死回生」。觀測所的所長透露，在動畫上映後，到觀測所參觀的人數比去年同時期已增加3.5倍，而且與平日相比更是增加10倍，令他喜出望外。
遊客急增3.5倍
該觀測所在1982年開幕，在1994年首次發現到黑洞，並據稱對2020年獲得諾貝爾物理學獎的3位得主提供了貢獻。但近年面對日本政府削減資助，以及設施開始老化的問題，觀測所需要削減工作人員的支出及節省電費來維持營運。所長指，天文研究是現在世界開發的趨勢，在美國及中國持續進步的同時，日本就只能維持現狀。據報因為柯南的效應，在電影上映後觀測所的營運基金也獲得超過100宗申請，而電影也會與觀測所合作出售商品，以為觀測所籌募經費。
據日本媒體的報道，柯南的動畫多次為日本各地帶來旅遊收益。去年的《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》亦為北海道函館市增加旅客，吸引不少人到函館觀賞夜景及五稜城的景色。而過去也曾令到東京的離島八丈島、大阪及京都帶來聖地巡遊的旅客。