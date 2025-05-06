日本財困天文台靠「死神」打救　變動畫聖地吸引遊客

日本動畫的《名偵探柯南：獨眼的殘像》電影，在日本國內已達79億日圓的票房，而動畫同時帶旺在劇中出現過的長野縣太空監測站，並獲得大量的遊客「拯救」這瀕臨財困關閉的天文台。

在1982年建成，世界首個觀察黑洞的電波望遠鏡的野邊山宇宙電波觀測所，原本是日本政府天文台在長野縣建造的天文觀測所。不過近年因為財政壓力，令觀測站面臨關閉的危機。然而因為在「柯南」的動畫中出現，令這個天文觀測站「起死回生」。觀測所的所長透露，在動畫上映後，到觀測所參觀的人數比去年同時期已增加3.5倍，而且與平日相比更是增加10倍，令他喜出望外。