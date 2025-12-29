日本賞日出名酒店突告停業　疑中國社長現身解釋

日本千葉縣一個著名的酒店，在早前突然暫停營業，引起日本人的憂慮。在爭議引起之後，一位自稱為酒店社長的女子在早前現身，但拒絕透露姓名，指酒店只是停業裝修，並會透過網上預約平台退還預訂旅客的費用。有關的酒店「大新旅館」是日本有名的觀看日出名勝，過去接待過不少名人，包括前首相伊藤博文等。
由於星期四（1月1日）就是2026年，日本人以新曆年作為新年，而觀看新一年第一日的日出，也是日本的習俗。而大新旅館所在的千葉縣銚子市，是日本除了離島或山頂外，最早看到日出的地方之一，因此成為日本人過年預約等待日出的熱門酒店。然而酒店在大約2個月突然就休業，而這消息就只有酒店的部份員工知悉，在旅遊網站仍繼續出租酒店的房間。由於預訂了的客人向當地旅遊協會提出疑問後，千葉縣派員在聖誕日到酒店調查酒店有否違反酒店業法例。
否認欠薪及由旅遊網站退款
在當日一位自稱是社長的女子到現場接受傳媒提問，女子被問到姓名，僅稱自己叫「清水」沒有漢字，並向傳媒分發聲明。她解釋指，酒店在10月後仍有一些由前酒店經營者，透過網上接到預約，承認在通知方面有延誤，並表示向市政府代表會面，將有關受影響的名單都交給政府及作出解釋。她又表示，有關的預約金額都只是由旅遊網站收取，酒店只有在顧客入住後，才會收到有關的費用，呼籲預訂的旅客放心，並表示會由網站退還預約費用。
在中國的抖音平台一個名叫「女老板清水社長」的帳號內有一段影片，疑為該位社長的女子，以普通話表示在去年收購了這間「有380年歷史」的酒店。據酒店的職員表示，有關女子接手後，在4月時仍嘗試吸引新旅客光顧，但到10月份就決定休業。自稱社長的女子解釋，是因為客人減少所以決定進行翻新工程。女子又表示，因為酒店有一些不懂日語的員工，故要與招聘機構研究有關員工的安置問題，她又否認有欠薪，並指可能是誤會，稱會進行調查。她又表示酒店會在明年春季完成裝修，未來會與員工舉行說明會解釋新的營運方針。