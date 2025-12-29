日本賞日出名酒店突告停業　疑中國社長現身解釋

日本千葉縣一個著名的酒店，在早前突然暫停營業，引起日本人的憂慮。在爭議引起之後，一位自稱為酒店社長的女子在早前現身，但拒絕透露姓名，指酒店只是停業裝修，並會透過網上預約平台退還預訂旅客的費用。有關的酒店「大新旅館」是日本有名的觀看日出名勝，過去接待過不少名人，包括前首相伊藤博文等。

由於星期四（1月1日）就是2026年，日本人以新曆年作為新年，而觀看新一年第一日的日出，也是日本的習俗。而大新旅館所在的千葉縣銚子市，是日本除了離島或山頂外，最早看到日出的地方之一，因此成為日本人過年預約等待日出的熱門酒店。然而酒店在大約2個月突然就休業，而這消息就只有酒店的部份員工知悉，在旅遊網站仍繼續出租酒店的房間。由於預訂了的客人向當地旅遊協會提出疑問後，千葉縣派員在聖誕日到酒店調查酒店有否違反酒店業法例。