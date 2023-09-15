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2023-09-15 19:00:17

日本賣淫女自白辛酸史　收3萬日圓參與荒淫派對　自費醫多種性病

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日本賣淫女自白辛酸史　收3萬日圓參與荒淫派對　自費醫多種性病

日本賣淫女自白辛酸史　收3萬日圓參與荒淫派對　自費醫多種性病

日本33歲男子澤村雅也透過舉辦雜交派對，吸金6.5億日圓（約3442萬港元），日前遭判刑2年10個月、罰款30萬日圓（約1.59萬港元）。多次為其擔任派對女主角的A女，揭開自己的痛苦回憶。

對象多是40多歲至50多歲男性

日媒《集英社オンライン》報道，A女從旅遊相關學校退學之後，進入成人行業工作，也曾拍攝過同人AV，後來受澤村雅也邀請參加雜交派對，原本澤村答應每次給她8萬日圓（約4200港元），每場派對長達5、6個小時，A女卻只有在前2次拿到其允諾的費用，之後報酬越來越少，直到2022年11月澤村被捕前，A女的工作費用僅剩3萬日圓（約1600港元）。

A女說，她在這些荒淫派對中最多要應付30個人，對象除了少數20多歲的年輕男子，更多的是40多歲至50多歲的男性，這些男客只會對她恣意妄為：「我的乳頭被人用力咬住，嚴重時甚至沾滿了血」。

和澤村交往卻很親密

不僅如此，澤村還要求A女接受男客無套性交，雖因服用避孕藥躲過懷孕可能，但她因此染上披衣菌、淋病等性病，當她要求澤村支付治療費用，澤村以「付不起」為由打發了她。

當澤村又一次舉辦雜交派對被捕時，A女因當天沒有上班，逃過被捕命運。雖然為澤村工作的過程感受很不好，她和澤村交往卻很親密，並透露：「我對他在雜交派對之外的表現，其實有着美好的回憶」。

現在A女也脫離荒淫派對，不再參與拍攝同人AV，她到一家電訊公司上班，收入穩定，生活似乎逐漸步上正軌。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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