日本賣淫女自白辛酸史　收3萬日圓參與荒淫派對　自費醫多種性病

日本33歲男子澤村雅也透過舉辦雜交派對，吸金6.5億日圓（約3442萬港元），日前遭判刑2年10個月、罰款30萬日圓（約1.59萬港元）。多次為其擔任派對女主角的A女，揭開自己的痛苦回憶。

對象多是40多歲至50多歲男性

日媒《集英社オンライン》報道，A女從旅遊相關學校退學之後，進入成人行業工作，也曾拍攝過同人AV，後來受澤村雅也邀請參加雜交派對，原本澤村答應每次給她8萬日圓（約4200港元），每場派對長達5、6個小時，A女卻只有在前2次拿到其允諾的費用，之後報酬越來越少，直到2022年11月澤村被捕前，A女的工作費用僅剩3萬日圓（約1600港元）。

A女說，她在這些荒淫派對中最多要應付30個人，對象除了少數20多歲的年輕男子，更多的是40多歲至50多歲的男性，這些男客只會對她恣意妄為：「我的乳頭被人用力咬住，嚴重時甚至沾滿了血」。