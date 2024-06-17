日本超市推「特慢收銀專櫃」 結帳逾20分鐘不被罵 營業額反增10%(有片)

日本福岡縣一間超市推出「特慢收銀專櫃」，讓長者等有需要人士使用，最長一次結帳逾20分鐘。雖然收銀速度慢，但該超市營業額卻不跌反升10%。(影片截圖)

相信大家於商店排隊付款時，都曾有不滿前方人士「手腳慢」阻礙自己的經歷。日本福岡縣一間超市不但不追求快捷，反推出「特慢收銀專櫃」，讓長者等有需要人士使用，最長一次結帳逾20分鐘。雖然收銀速度慢，但該超市營業額卻不跌反升10%。

日本朝日電視台近日有節目介紹該間超市，讓長者、行動不便、殘疾及孕婦等有需要顧客可按照個人步伐付款，收銀員不會催促，更會耐心等候待客人凑齊硬幣，客人即使弄錯價格或是忘了東西，也不需要擔心遭白眼。有收銀員表示，自己接待過最長的一次收銀客人甚至超過了20分鐘。超市代表解釋，推出超慢收銀專櫃，是為了幫助顧客放鬆心情，不需要因為趕急而受指責，收銀員甚至會與顧客聊天，如關心他們身體狀況。

阿茲海默症支援中心職員提議

提議推出超慢收銀專櫃的是一名叫阿部香織的女士，她不是超市員工，是來自福岡縣阿茲海默症支援中心的職員。她指不少長者及特殊疾病患者都可以獨自購買生活用品，惟害怕在櫃檯結帳時被後面顧客催促，讓他們感受壓力，心情亦因此變差。為讓他們安心付款，所以她向超市提議增設特慢收銀專櫃。

有長者特意遠道而來

不少阿兹海默症患者在店員耐心等待下可以獨自完成購物，獲得成就感，自超市推出超慢收銀專櫃後，大受長者團體歡迎，甚至有長者特意遠道而來，超市營業額更上升了10%。