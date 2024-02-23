日本超萌神秘海洋生物　透明滑溜狂揈「象鼻」(有片)

日本一名網民「@turisaitama」日前在海邊意外捕獲一條如透明象鼻的不明生物，牠在海中的泳姿如海獺，但表面透明光滑。@turisaitama解釋這種生物稱為「大象水母」(ゾウクラゲ)，但跟水母一點關係都沒有，實際上是軟體動物門下的一種貝類，這生物的神奇外形吸引了逾2,400萬名網民點擊觀看。

影片於上周日(18日)上載，從影片可見這種海中生物，全身幾乎透明可以看到內部器官，上半身有兩個像眼睛的黑點，還有個如同大象鼻子般的前端。模樣趣怪獨特。@turisaitama還將分享了大象水母的泳姿，驚訝地表示，游泳方式就跟海獺一樣。這些影片吸引了逾2,400萬點擊人次，有逾19.3萬名網民點讚，不少網民都表示首次見大象水母均嘖嘖稱奇。