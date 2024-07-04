日本超酷熱逾260人中暑1死 靜岡市飆至39.3度創84年高溫紀錄

日本熱到爆！受到太平洋高壓增強影響，日本多地周四天氣酷熱，其中靜岡市飆至攝氏39.3度，改寫了氣象廳自1940年有觀測以來最高溫紀錄。廣泛地區出現「危險高溫」，共計逾260人中暑，其中東京都酷熱難耐，最高氣溫達35度以上，至少47人中暑送院，與名古屋市同樣迎來今年首個「猛暑日」。 根據氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。截至下午4時，全國63地錄得「猛暑日」氣溫，另467地屬「真夏日」。靜岡市下午飆至39.3度，和歌山縣新宮市37.6度，山梨縣甲州市37.5度，群馬縣桐生市37.2度，宮崎市36.6度，名古屋市35.1度等。

東京迎來今年首個「猛暑日」 東京都新宿、澀谷等都心地區飆至35度以上，是今年首個「猛暑日」。東京消防廳指，截至下午3時，都內47人中暑須送院，年齡介乎19至100歲。氣象廳稍早已對東京都以及沖繩、鹿兒島、福岡、長崎、和歌山、靜岡、神奈川、千葉及埼玉等14個縣發布中暑警報。NHK報道，中暑人數方面，埼玉縣56人、神奈川縣45人、千葉縣42人、愛知縣47人、靜岡縣30人。周三，香川縣高松市一名96歲男子在農地暈倒，疑因中暑導致器官衰竭死亡。