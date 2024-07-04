日本超酷熱逾260人中暑1死 靜岡市飆至39.3度創84年高溫紀錄

日本熱到爆！受到太平洋高壓增強影響，日本多地周四天氣酷熱，其中靜岡市飆至攝氏39.3度，改寫了氣象廳自1940年有觀測以來最高溫紀錄。廣泛地區出現「危險高溫」，共計逾260人中暑，其中東京都酷熱難耐，最高氣溫達35度以上，至少47人中暑送院，與名古屋市同樣迎來今年首個「猛暑日」。
根據氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。截至下午4時，全國63地錄得「猛暑日」氣溫，另467地屬「真夏日」。靜岡市下午飆至39.3度，和歌山縣新宮市37.6度，山梨縣甲州市37.5度，群馬縣桐生市37.2度，宮崎市36.6度，名古屋市35.1度等。
東京迎來今年首個「猛暑日」
東京都新宿、澀谷等都心地區飆至35度以上，是今年首個「猛暑日」。東京消防廳指，截至下午3時，都內47人中暑須送院，年齡介乎19至100歲。氣象廳稍早已對東京都以及沖繩、鹿兒島、福岡、長崎、和歌山、靜岡、神奈川、千葉及埼玉等14個縣發布中暑警報。NHK報道，中暑人數方面，埼玉縣56人、神奈川縣45人、千葉縣42人、愛知縣47人、靜岡縣30人。周三，香川縣高松市一名96歲男子在農地暈倒，疑因中暑導致器官衰竭死亡。
料高溫持續至下周
氣象廳預測，日本廣泛地區至周五仍持續酷熱，其中西日本高溫料維持至下周一，沖繩及奄美地區料至下周四。預測埼玉縣熊谷市、甲府市、岐阜市等地周五最高氣溫可能達到37度，名古屋市、京都市、宮崎市等36度，東京都心地區亦料達35度。
氣象廳籲民眾開冷氣
氣象廳呼籲民眾多補充水份，不要感到口渴時才飲水，也應在床邊放置水或飲料，以便晚上飲用；在室內應使用冷氣及電風扇，且應在晚上繼續使用。東京都上月有3人中暑死亡，其中一名90多歲婦人在沒空調房間內暈倒不治，另一名80多歲男子則因沒開冷氣，在房內中暑死亡。氣象廳並呼籲民眾應避免在室外或在沒空調的室內活動，也應注意環境省在網上發布的「高溫指數」。