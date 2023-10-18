日本跨黨派議員聯盟96人 集體參拜靖國神社(更新)

【10月18日11:10更新】日本跨黨派議員聯盟96人今日(18日)早上前往參拜靖國神社，其中經濟產業副大臣和首相助理小里泰弘也前往參拜。屬於自民黨的聯盟副會長逢澤一郎表示，將和平的寶貴傳給下一代是他們的重大使命。

【10月17日11:50更新】日本靖國神社一連三日的秋季大祭今日(17日)開始，首相岸田文雄未有親身赴神社參拜，但與今年春祭一樣，以首相名義奉上稱為「真榊」的祭品。兩名內閣官員經濟再生大臣新藤義孝與經濟安全保障擔當大臣高市早苗今早到神社參拜。



【10月16日】日本經濟產業大臣西村康稔今日(16日)早上參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社，並自費奉納祭祀費。他參拜後表示，為心懷國家和家人、在戰禍中倒下的英靈祈禱安寧，又說自費獻上了祭祀費。

靖國神社秋季大祭明日(17日)開始，多名內閣大臣表示未有計劃參拜，屬自民黨內保派的防衛大臣木原稔指，會妥善判斷是否參拜。