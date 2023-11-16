日本軍艦島相隔八年檢查發現崩坍嚴重　專家促主動介入保育

被稱為「軍艦島」的日本端島建築群，將在明年迎來島內煤礦關閉50年。日本的學者日前就登上該島，作出自2015年以來，最大規模的檢查。專家發現當地建築出現大範圍的剝落狀況，呼籲當局需要主場採取措施保育有關的建築。 以日本明治時期的工業革命遺產，而被登錄為世界文化遺產建築之一的軍艦島，自1974年關閉後，在近代才成為長崎市的旅遊設施，然而因為海水的風化及日久失修，建築物出現倒塌情況已越來越嚴重。日本傳媒報道，日本建築研究振興協會的研究團，在本月初登上端島進行調查。並對全部的36棟建築物，當中包括34棟的內部進行調查。

專家指目測劣化程度已比上次高一級 有份參與調查的東京大學教授野口貴文接受《讀賣新聞》訪時表示，在肉眼觀察下已發現各建築物的樑柱以及地板都已經出現嚴重的老化問題，以0至6分為劣化分級的評級，已經被列為5級，並指部份建築已出現鋼筋斷裂，有倒塌的危險。野口透露，當中第65號大樓的二樓，有部份的露台已倒塌，而海邊的31號大樓，更已經因為橫樑等脫落而已經受嚴重的破損。他又指，單以目視檢測都可以看到，很多的地方的受損狀況比起8年前有高一個級別的劣化。