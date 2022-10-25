日本近萬呎大宅連林地 只售100円！附一條件仍除笨有精？(有片)

日本長野縣一間連同耕地、竹林及貨倉，合共佔地近10,000呎的大宅，竟然仲便宜過「10蚊店」的產品，只賣100円(約5.3港元)。雖說便宜莫貪，事必有詐，確實100円賣屋當然有條件，但儘管如此可能仍除笨有精？

日本樓｜長野縣大宅連地皮超平價求售

大宅位於長野縣中野市，從長野站乘電鐵至延德站，車程約40分鐘，然後須駕車5分鐘，或步行約20分鐘。大宅本身逾1,300呎、設有4間睡房，另有一幢兩層高的貨倉，而大宅及貨倉內的一切傢俱及物品，都在出售之列。不過別對此抱有期望，皆因大宅及貨倉裡面均如同廢墟，而大宅大廳的屋頂更因積雪過多而塌下。

日本物業｜大宅丟空10年 屋頂因積雪塌下

大宅平賣的原因也呼之欲出了，其實是大宅已日久失修，買家須先將其清拆重建，而單是清拆費估計已須300萬円(約15.8萬港元)，另須預留約20萬円(約1.05萬港元)的交易稅項及雜費。

據報大宅是業主父母的家，現已丟空約10年，業主因不欲支付清拆費，決定將大屋連地皮以低價出售，由本來的100萬円(約5.3萬港元)，減至100円。而目前已有21組客人有興趣。據報中野市對重建空置房屋，有條件地提供不同程度的資助，目前正審核準買家的改建計劃，當中包括開設茶座及建造狗公園等。