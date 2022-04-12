日本近鐵新觀光列車本月底啟動 遊覽奈良另一選擇(有片)

近畿日本鐵路公司(簡稱近鐵)周二對媒體展示新觀光特急列車，本月29日將正式營運。列車連接大阪、京都及奈良這古代「三都」，觀光客今後遊覽奈良將會多一個選擇。
《產經新聞》報道，新觀光特急列車目前主要服務對象是國內觀光客，但近鐵表示，對從關西國際機場入境的外國旅客來說，這是一條很容易從大阪前往奈良的路線，表達出對疫情平息後的訪日旅客觀光需求，充滿期待。
新列車命名「AONIYOSHI」，來自跟奈良有關的日本古文。近鐵花了約3億3,000萬日圓(約2,000萬港元)改裝1974年出廠的特急列車，希望新列車投入服務後能幫助旅遊業復甦。
分觀景座和半包廂梳化座
據悉，車身的標誌構思來自日本古花紋，顏色使用代表古代日本朝廷序列「冠位十二階」最高級的紫色。
4節車廂編組的內部座位有兩種，一種是面向窗外的2人用觀景座，另一種是3人至4人用的半包廂梳化座，整個座位數較改裝前減少三分二，共84個。車廂內亦設置日式點心和飲料的販賣櫃台。行程中，旅客可以欣賞到奈良市平城宮正門「朱雀門」及若草山等風景。
AONIYOSHI每周行駛6天，上午首班車從大阪難波車站經近鐵奈良車站到京都車站，之後往返兩次京都車站與近鐵奈良車站；下午最後一班車從京都車站經近鐵奈良車站抵達大阪難波車站。
大阪難波車站到京都車站車票售價為1,960日圓(約122港元)；京都車站到近鐵奈良車站為1,370日圓(約85港元)。