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國際
2022-04-12 21:22:00

日本近鐵新觀光列車本月底啟動 遊覽奈良另一選擇(有片)

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近鐵新觀光特急列車設計充滿古代風。(互聯網)

近鐵新觀光特急列車設計充滿古代風。(互聯網)

近畿日本鐵路公司(簡稱近鐵)周二對媒體展示新觀光特急列車，本月29日將正式營運。列車連接大阪、京都及奈良這古代「三都」，觀光客今後遊覽奈良將會多一個選擇。

《產經新聞》報道，新觀光特急列車目前主要服務對象是國內觀光客，但近鐵表示，對從關西國際機場入境的外國旅客來說，這是一條很容易從大阪前往奈良的路線，表達出對疫情平息後的訪日旅客觀光需求，充滿期待。

新列車命名「AONIYOSHI」，來自跟奈良有關的日本古文。近鐵花了約33,000萬日圓(2,000萬港元)改裝1974年出廠的特急列車，希望新列車投入服務後能幫助旅遊業復甦。

面向窗外的2人用觀景座。(互聯網)

面向窗外的2人用觀景座。(互聯網)

分觀景座和半包廂梳化座

據悉，車身的標誌構思來自日本古花紋，顏色使用代表古代日本朝廷序列「冠位十二階」最高級的紫色。

4節車廂編組的內部座位有兩種，一種是面向窗外的2人用觀景座，另一種是3人至4人用的半包廂梳化座，整個座位數較改裝前減少三分二，共84個。車廂內亦設置日式點心和飲料的販賣櫃台。行程中，旅客可以欣賞到奈良市平城宮正門「朱雀門」及若草山等風景。

小食和飲品售賣台。(互聯網)

小食和飲品售賣台。(互聯網)

AONIYOSHI每周行駛6天，上午首班車從大阪難波車站經近鐵奈良車站到京都車站，之後往返兩次京都車站與近鐵奈良車站；下午最後一班車從京都車站經近鐵奈良車站抵達大阪難波車站。

大阪難波車站到京都車站車票售價為1,960日圓(122港元)；京都車站到近鐵奈良車站為1,370日圓(85港元)

3至4人半包廂座。(互聯網)

3至4人半包廂座。(互聯網)

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