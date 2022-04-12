日本近鐵新觀光列車本月底啟動 遊覽奈良另一選擇(有片)

近畿日本鐵路公司(簡稱近鐵)周二對媒體展示新觀光特急列車，本月29日將正式營運。列車連接大阪、京都及奈良這古代「三都」，觀光客今後遊覽奈良將會多一個選擇。

《產經新聞》報道，新觀光特急列車目前主要服務對象是國內觀光客，但近鐵表示，對從關西國際機場入境的外國旅客來說，這是一條很容易從大阪前往奈良的路線，表達出對疫情平息後的訪日旅客觀光需求，充滿期待。

新列車命名「AONIYOSHI」，來自跟奈良有關的日本古文。近鐵花了約3億3,000萬日圓(約2,000萬港元)改裝1974年出廠的特急列車，希望新列車投入服務後能幫助旅遊業復甦。