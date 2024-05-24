日本迷惑旅客又一新景點　玩車聖地大黑停車場遭入侵

自日本疫情後重新開放外國旅客入境，訪日的遊客不斷創新高，根據當局數字，已連續兩個月錄300萬人次訪日。隨之而來的過度旅遊引起的爭議，計早前有河口湖町的便利店拉開幕事件後，最新可能又多一處被破壞。這就是日本車迷勝地的大黑停車場。

位於日本首都高速入口的大黑停車場，是日本的車迷勝地。原因是不是日本喜歡玩車的人士都會於假期或晚上在該處聚集，逐漸形成一個像派對般的文化。不過有關文化被外國人廣泛的傳播後，近年亦有不少外國旅客到當地希望參與或是一看究竟，因此問題亦由此再起。據日本媒體指，有經常在大黑停車場聚集的愛好者表示，近期在大黑停車場的外國人增加，而且已經佔達6至7成。「在星期五、六的夜晚，這裡就有很多外國人。好像是最近才受歡迎，在這兩三個月是外國人最多的時候。」