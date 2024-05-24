日本迷惑旅客又一新景點　玩車聖地大黑停車場遭入侵

自日本疫情後重新開放外國旅客入境，訪日的遊客不斷創新高，根據當局數字，已連續兩個月錄300萬人次訪日。隨之而來的過度旅遊引起的爭議，計早前有河口湖町的便利店拉開幕事件後，最新可能又多一處被破壞。這就是日本車迷勝地的大黑停車場。
位於日本首都高速入口的大黑停車場，是日本的車迷勝地。原因是不是日本喜歡玩車的人士都會於假期或晚上在該處聚集，逐漸形成一個像派對般的文化。不過有關文化被外國人廣泛的傳播後，近年亦有不少外國旅客到當地希望參與或是一看究竟，因此問題亦由此再起。據日本媒體指，有經常在大黑停車場聚集的愛好者表示，近期在大黑停車場的外國人增加，而且已經佔達6至7成。「在星期五、六的夜晚，這裡就有很多外國人。好像是最近才受歡迎，在這兩三個月是外國人最多的時候。」
非法闖入高速公路事件頻生
隨着外國旅客增加，整個地方就好像變成了一個新景點，不少外國旅客對於這樣的一個派對聚會感到興奮及好奇，然而旅客的不守禮行為也增加。大黑停車場本身就是橫濱市進入高速公路的休息區，因此沒有一般交通直通，只有透過駕車才可以到達。首都高速也在網上發放影片，顯示有外國人攀爬欄桿闖入高速公路及停車場。據日本媒體報道，當地已至少發生22宗非法闖入停車場的事件。
另外，由於停車場本身也不是觀光地。有時候外國旅客為拍攝一些經典日本跑車，會阻礙停車場內的交通，令當局需要派出警員到場維持秩序。然而也有外國人駕車停泊了殘疾人士專用的停車位。同時拍照的人們甚至會走到路中造成危險。