日本退休老翁戶口突激增1.2億以為詐騙　忘記繼承父親土地

由於出生率下降和人口老化，許多人都在擔憂退休金。即使是曾經被視為穩定象徵的公務員，單靠退休金也無法消除對未來的焦慮。日本有一名退休的公務員，有天戶口竟然多出了1.2億日 圓（約594萬港元） 的鉅款，讓他一度以為是遇到詐騙。不過在求證後，發現竟是名下一塊土地變賣後的金額，令他又驚又喜。 原本靠退休金過樸素生活 據日媒《THE GOLDEN ONLINE》報道，一名神奈川縣的69歲退休公務員中村光雄（化名），與妻子靠著每月18萬日圓 （約 8,912港元 ） 的退休金過著簡樸的生活。為以備將來養老之需，中村將自己的興趣或嗜好支出降到最低。某天，他突然收到 網路銀行通知郵件，表示有一筆金額為1.2億日圓的帳款入帳。

「 起初我以為是釣魚詐騙，甚至都不敢登入。但後來確認我的帳戶餘額確實增加了。 」 中村感到擔憂，直接聯繫了轉帳的地產公司，最終被告知「名下的林地已被出售，所得款項已存入銀行」。 原來中村的父親五年前去世時，他繼承了靜岡縣的一片林地，但在當時的遺產分割談判中，城市住宅被優先考慮，親戚們討論後決定讓這片林地保持原樣，因為他們無法管理這片林地，結果這片土地就此無人認領。

之後，有一位有意收購這片森林及開發的經營者，調查了對土地持有人，透過法務局找出現任持有人的下落。