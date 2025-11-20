日本退休老翁戶口突激增1.2億以為詐騙　忘記繼承父親土地

由於出生率下降和人口老化，許多人都在擔憂退休金。即使是曾經被視為穩定象徵的公務員，單靠退休金也無法消除對未來的焦慮。日本有一名退休的公務員，有天戶口竟然多出了1.2億日圓（約594萬港元）的鉅款，讓他一度以為是遇到詐騙。不過在求證後，發現竟是名下一塊土地變賣後的金額，令他又驚又喜。
原本靠退休金過樸素生活
據日媒《THE GOLDEN ONLINE》報道，一名神奈川縣的69歲退休公務員中村光雄（化名），與妻子靠著每月18萬日圓（約8,912港元）的退休金過著簡樸的生活。為以備將來養老之需，中村將自己的興趣或嗜好支出降到最低。某天，他突然收到網路銀行通知郵件，表示有一筆金額為1.2億日圓的帳款入帳。
「起初我以為是釣魚詐騙，甚至都不敢登入。但後來確認我的帳戶餘額確實增加了。」
中村感到擔憂，直接聯繫了轉帳的地產公司，最終被告知「名下的林地已被出售，所得款項已存入銀行」。
原來中村的父親五年前去世時，他繼承了靜岡縣的一片林地，但在當時的遺產分割談判中，城市住宅被優先考慮，親戚們討論後決定讓這片林地保持原樣，因為他們無法管理這片林地，結果這片土地就此無人認領。
之後，有一位有意收購這片森林及開發的經營者，調查了對土地持有人，透過法務局找出現任持有人的下落。
收信後不理會 哥哥代表交易成功
事實上，幾個月前，中村曾收到一份來自司法文書局的信，標題為「土地出售通知」，但他並未理會；隨後，律師聯繫了家族代表（中村的哥哥），最終交易成功，而1.2億日圓就是中村在該筆土地所佔的金額。
不過報道也提醒，雖然有些情況下，「無意中獲得的資產」確實能改變一個人的生活，但這只是極少數。如果任何一個環節出了差錯，就可能變成「難以管理的資產」，除了多繳房產稅之外別無其他用途，進而成為沉重負擔。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章