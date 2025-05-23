日本退稅遭旅客濫用恐取消？　執政自民黨研限定特產免稅

訪日外國遊客濫用免稅制度不法牟利的案件層出不窮。近日，日本執政黨自民黨議員成立研究小組，對訪日觀光客的免稅制度進行重新評估，將研議包含廢除該制度的可能性。

根據《富士新聞網》與《NHK》報道，訪日觀光客能在日本免稅店以不含消費稅的價格購物，但屢傳出有遊客大量購買免稅商品轉賣，牟取不法利潤的案件。

減免額超過2000億日圓

召集該研究小組的首席顧問麻生太郎表示，日本對訪日外國遊客的消費稅減免額度據掌握已超過2,000億日圓（約109億港元）。如果取消免稅制度，這筆收入將回流日本，因此值得對其進行檢討。

據統計，2024年訪日外國遊客在日本的總消費額突破8萬億日圓（約4,366億港元），其中在免稅店購物而免除的消費稅推估超過2,000億日圓。對於現行免稅制度，有人指這反讓外國人能以較低價格購入國際精品。麻生提到，除了全面取消，也有很多種作法，例如將免稅範圍限制在日本的特色產品上。