日本退稅｜考慮電子錢包退稅給遊客 電器舖自設系統打擊國內轉售

日本為打擊有人以遊客身份購買退稅貨品在國內轉售圖利，令政府稅收減少，預期在明年推行稅制改革時，同時修改現時遊客退稅制度。經常去日本旅遊的港人目前都是在店舖內即場退稅，所付款項扣減了消費稅。早前已傳出當局審視有關制度，考慮遊客購物時須先付包含消費稅的售價，離境時才在機場退稅，最快於2025年財政年度初推行。日本傳媒指，除了透過信用卡退回消費稅給遊客，當局正考慮也透過外國常用的電子錢包退還稅款。

有當地法律學院教授稱，目前的遊客退稅制度太過依賴道德誠信，容易被詐騙分子利用，「我們應該盡快轉用有效的退稅系統」。在現時的退稅制度下，多數旅客離開時關員都無檢查他們是否有帶走退稅品。之前有報道指，新制度下旅客的護照將會有電子購物紀錄，離開日本機場或港口時，會掃描他們的護照確認。由於打開每位旅客行李檢查費時，關員只會檢查購買特定金額旅客的行李，有關金額設定將於稍後決定。