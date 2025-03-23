日本通宵長途巴行高速公路撞樹 司機死亡21人傷 乘客驚恐：有人頭鼻嘴流血

日本一輛通宵長途巴士周六(22日)晚8時30分左右在三重縣一條高速公路偏離行車線，撞上對面行車道旁的防風林，司機傷重死亡，另21名乘客受傷。警方正調查事故原因。
日本放送協會(NHK)、讀賣新聞等報道，事發於三重縣御濱町42號高速公路，警方表示，57歲巴士司機重傷，送院搶救後不治。車內21名乘客受傷，均已送院治理，沒有生命危險，車內另有一名交替司機，並未受傷。
肇事巴士由總部設於埼玉縣的西武觀光巴士公司營運，周六晚從和歌山縣那智勝浦町出發，原定開往埼玉市，事故在巴士出發後約1小時發生。從現場畫面可見，巴士車頭與道路旁的樹木激烈撞擊，車頭部分嚴重損毀，擋風玻璃碎裂。
乘客：猛烈撞擊就像跌落地上
一名男乘客憶述，他當時坐在巴士前頭第3排右側的座位，「事發時突然發生像是掉落地上般的劇烈撞擊，下一刻就撞上東西。事發前沒感到異樣。」他說，「巴士當時載著許多人，有乘客頭部、鼻子、嘴巴流血，我嚇了一跳，不知道發生甚麼事，現在回想起來，很害怕。」
通宵巴途經新宿、池袋
西武觀光巴士表示，出事的是通宵長途巴士，車內有21名乘客，2名司機輪流開車，從和歌山縣那智勝浦町出發後，預計行經三重縣、神奈川縣的橫濱及東京新宿、池袋後，於周日早上7時過後抵達埼玉市大宮區。
司機有20年駕駛經驗
西武觀光巴士指，身亡的司機經驗豐富，資歷約20年，多次負責駕駛這條路線的巴士，且沒有已知會導致事故的宿疾，而值勤前的健康檢查等還在確認中，暫未發現異常。
西武觀光巴士發布聲明表示，「我們向這次事故受傷的乘客致歉。我們嚴肅看待這宗重大事故，將全力配合警方及相關機構調查，致力查明事故原因。」