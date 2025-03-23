日本通宵長途巴行高速公路撞樹 司機死亡21人傷 乘客驚恐：有人頭鼻嘴流血

日本一輛通宵長途巴士周六(22日)晚8時30分左右在三重縣一條高速公路偏離行車線，撞上對面行車道旁的防風林，司機傷重死亡，另21名乘客受傷。警方正調查事故原因。

日本放送協會(NHK)、讀賣新聞等報道，事發於三重縣御濱町42號高速公路，警方表示，57歲巴士司機重傷，送院搶救後不治。車內21名乘客受傷，均已送院治理，沒有生命危險，車內另有一名交替司機，並未受傷。

肇事巴士由總部設於埼玉縣的西武觀光巴士公司營運，周六晚從和歌山縣那智勝浦町出發，原定開往埼玉市，事故在巴士出發後約1小時發生。從現場畫面可見，巴士車頭與道路旁的樹木激烈撞擊，車頭部分嚴重損毀，擋風玻璃碎裂。