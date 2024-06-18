日本通緝19年疑犯證實早已畏罪自殺　今獲撤銷檢控

日本再有通緝犯下落，一名被指涉及2005年東京一宗命案的疑兇，在早前獲證實早已死亡。東京地方檢察廳今日（18日）確定不再對該疑兇作出檢控。 被指涉及2005年11月在東京三鷹市一宗命案的男子上地惠榮，自當時起一直被日本警方懸紅300萬日圓通緝。不過直到今年的4月，有消息證實上地在案發之後的一年，在石川縣的加賀市內上吊自殺，屍體在腐化後才被人發現。警察直到後來才把上地在案發時現場檢獲的內褲進行DNA比對後，才證實有關屍體是上地本人。東京地方檢察廳隨着疑兇死亡而中止調查，並正式撤回有關的起訴。

DNA比對證實身份 根據當時的調查，曾經是日本黑幫成員的上地，在三鷹市的寓所內，將同住的居酒屋副店長永野和男用刀刺殺，永野胸口中兩刀證實死亡。當時警方很快已鎖定上地為疑兇，並在案件後1個月已發出通緝令。調查警員指當局曾接獲逾1,600件報告表示發現上地，但當局一直無法尋找到上地。直至今年因為有消息指上地早已經死亡，然而由於有關屍體已經腐化而無法取得指紋樣本比對，之後調查警員決定嘗試調查上地是否已經死亡，並將在案發現場檢獲上地的內褲的血跡抽取樣本，進行DNA比對，結果發現在2006年於石川縣發現的遺體吻合。