日本連鎖火鍋店員工喪玩 唧忌廉入同事口 累公司道歉(有片)

日本一間知名連鎖火鍋店數名員工在廚房嬉戲，其中一人竟將製蛋糕用的忌廉唧入同事口裡，另有人在旁拍片，就像中學生那樣玩到癲。影片隨後上傳社交網，網民群起撻戈。

這樣 忌廉還是甜的嗎？

事發於雲雀餐飲集團旗下連鎖火鍋店「涮乃葉(しゃぶ葉)」的埼玉縣伊奈町分店，從社交平台「X」上流傳的27秒長影片可見，一名員工用雙臂架住另一名員工，另一人拿著支裝忌廉往同事口裡猛擠。被「捉住」的員工笑著張口吃下不停注入的忌廉，另有一人在旁拍下3人的胡鬧行為。影片留言，形容是涮乃葉「進食的恐怖主義行為」，稱事發於涮乃葉埼玉縣伊奈分店，影片最初於其廚房的IG帳號流傳，反問：「這樣忌廉還是甜的嗎？」