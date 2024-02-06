日本連鎖火鍋店員工喪玩 唧忌廉入同事口 累公司道歉(有片)

日本一間知名連鎖火鍋店數名員工在廚房嬉戲，其中一人竟將製蛋糕用的忌廉唧入同事口裡，另有人在旁拍片，就像中學生那樣玩到癲。影片隨後上傳社交網，網民群起撻戈。
這樣忌廉還是甜的嗎？
事發於雲雀餐飲集團旗下連鎖火鍋店「涮乃葉(しゃぶ葉)」的埼玉縣伊奈町分店，從社交平台「X」上流傳的27秒長影片可見，一名員工用雙臂架住另一名員工，另一人拿著支裝忌廉往同事口裡猛擠。被「捉住」的員工笑著張口吃下不停注入的忌廉，另有一人在旁拍下3人的胡鬧行為。影片留言，形容是涮乃葉「進食的恐怖主義行為」，稱事發於涮乃葉埼玉縣伊奈分店，影片最初於其廚房的IG帳號流傳，反問：「這樣忌廉還是甜的嗎？」
網民見怪不怪
影片本月4日上傳「X」，至6日短短兩天累計1,127萬次點擊瀏覽。網民看後紛紛留言，「是跟壽司郎少年學的嗎」、「這個世界的運作不像忌廉一樣甜啊」。也有人認為沒甚麽大不了，稱「不太需要生氣吧」。
母公司公開道歉
影片引起熱議，雲雀餐飲集團隨即發表聲明致歉，「針對員工不適當的行為，引發消費者觀感不佳以及各種疑慮，本公司致以深切歉意。事件中，已確認在本公司旗下的火鍋店『涮乃葉』所拍攝的影片，拍攝時間為2月2日關店之後，使用的忌廉則是即將報廢的食材。」
雲雀集團並表示，未來將針對食材管理、員工不適當行為、擅自上傳爭議影片等訂立嚴格規範，僱用時會要求新員工簽下遵守規範協議書，也會加強教育和指導員工，避免同類事件再發生。
【迷惑行為】しゃぶ葉にてバイトテロが起きる— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) February 4, 2024
しゃぶ葉伊奈店のキッチン内での動画をインスタに上げたものだとの事。
山岡家等がニュースになっているのに、何故こんなに繰り返されてしまうのか。
ホイップは甘かったかい？これから甘くないぞ！#迷惑行為 #しゃぶ葉pic.twitter.com/9SAHWnhja6