日本連鎖烤肉店前員工爆料：人氣菜式排行榜不可信 這個時間肉品最新鮮

不少人赴日旅遊，會去烤肉店飽嚐地道和牛，但近日一間知名連鎖烤肉店的前員工爆料指，一些烤肉放題其實暗藏消費陷阱……
化名「村田武」的前員工熟知餐廳菜單、食材處理和員工術語等操作，他向《日刊SPA！》大爆烤肉店行內秘密。
「售罄」品項可能未售罄？
1.一些「售罄」品項可能仍有食材。村田武指，儘管烤肉店聲稱「客人可以任食」，但如果客人數量超出預期，店方擔心部分食材會供不應求，有時即使仍有庫存，也會標示「售罄」。這種情況通常出現在既可以單點又能選擇放題的餐廳。村田武建議，如果發現某些品項很快賣完，便直接詢問店員，店員可能會提供替代方案或優惠折扣。
人氣菜式排行榜不可信？
2.不要相信「人氣菜式排行榜」，例如餐單上標榜「十大最受歡迎」菜式。村田武指，這背後可能有其他意圖，許多餐廳的菜單排名並非基於菜餚的受歡迎程度，而是主要是餐廳想推銷的菜餚。雖然前3名通常是熱門菜式，但第6名以下可能與實際受歡迎程度無關，甚至可能是利潤較高的品項。
應注意放題用餐時間限制
3.用餐時間因店而異。放題餐廳通常有用餐時間限制，但各餐廳對於最後點餐和用餐時間的規定可能各有不同。村田武表示，他習慣在放題餐廳的最後點餐時間前與客人閒聊，因為他觀察到，如果客人邊吃邊聊天，用餐時間往往會過得很快。
但對著單點的顧客，村田武通常不會特別提醒他們用餐時間的限制，因為他擔心客人會因為時間限制而感到焦慮，無法盡情享用美食。只有當顧客可以安心地吃，才會多多點餐。
哪個時間肉品最新鮮？
4.為了吃到最新鮮的肉，村田武建議顧客避免在餐廳剛開始營業時用餐，由於冷凍肉類需要時間解凍，因此在餐廳剛開始營業時，顧客可能吃到的是前一天解凍的肉。村田武建議，用餐時間最好選擇在下午之後，可確保吃到新鮮肉品。但他也說明，是否最好在下午之後用餐，這可能因餐廳的規模和地點而有差異，僅供參考，具體情況仍需視餐廳而定。