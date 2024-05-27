日本連鎖烤肉店前員工爆料：人氣菜式排行榜不可信 這個時間肉品最新鮮

不少人到日本旅行，會去烤肉店飽嚐地道和牛。(互聯網)

不少人赴日旅遊，會去烤肉店飽嚐地道和牛，但近日一間知名連鎖烤肉店的前員工爆料指，一些烤肉放題其實暗藏消費陷阱……

化名「村田武」的前員工熟知餐廳菜單、食材處理和員工術語等操作，他向《日刊SPA！》大爆烤肉店行內秘密。

「售罄」品項可能未售罄？

1.一些「售罄」品項可能仍有食材。村田武指，儘管烤肉店聲稱「客人可以任食」，但如果客人數量超出預期，店方擔心部分食材會供不應求，有時即使仍有庫存，也會標示「售罄」。這種情況通常出現在既可以單點又能選擇放題的餐廳。村田武建議，如果發現某些品項很快賣完，便直接詢問店員，店員可能會提供替代方案或優惠折扣。