日本連鎖酒店回應床底藏可疑男事件　日本網民反應與港台有異

上月底，一名烏克蘭女子在社交平台拍片，指在日本連鎖酒店集團APA的房內，竟發現一名男子藏身其床下底。男子事後立即逃逸，而她批評酒店及日本警察態度散漫。在事隔差不多一個星期，日本媒體始報道事件，而日本網民對於事件也多抱質疑的態度。酒店在回應事件就表示，因為案件在調查中，故不作評論。
涉事的烏克蘭遊客，在上周末（4月26日）於社交平台Instagram發文，表示在上月入住位於東京兩國的APA酒店時，突然發現在床下底藏有一名亞裔男子。事件令她受驚，並立即轉酒店。她同時批評日本警方未有認真調查事件，酒店又以沒有閉路電視為由，似乎想要女子息事寧人。事件在海外，包括台灣以及香港引起不少討論。然而在日本的社交平台卻鮮有提及。
事件直至周三（4月30日）才開始在日本引起關注，原因是南韓的《中央日報》日語版報道事件，日本媒體也在周四（5月1日）開始跟進，日本娛樂及體育報道平台的「J-Cast」在周四報道事件，並向APA方面尋求回應。APA方面回應指：「我們已經要求調查部門，就事件進行調查。由於目前仍在調查中，我們無法作出回應。」
日本網民對真實性存疑
事實上日本方面對事件的後應與海外，尤其是台灣與香港平台不一樣，多數的日本網民都質疑事件的真實性。有日本網民指出，自己出差工作都會選擇APA酒店，並指APA多數的客人都是日本人，外國遊客可能只有一至兩成。他們又指酒店需要房卡才能進房，而涉事的兩國APA酒店，大廈的電梯亦需要拍卡才能上樓，估計只有酒店的職員才能入房。另外有網民質疑，酒店的床下底是否能藏得下一個人。又有網民又認為，最初報道的《中央日報》是反日的媒體，故對事件的真實性又添上疑問。雖然涉事的女子之後也在Instagram回應這些質疑，而她也表示自己的社交平台帳號遭人檢舉，令原本的影片被下架。