日本連鎖酒店回應床底藏可疑男事件　日本網民反應與港台有異

上月底，一名烏克蘭女子在社交平台拍片，指在日本連鎖酒店集團APA的房內，竟發現一名男子藏身其床下底。男子事後立即逃逸，而她批評酒店及日本警察態度散漫。在事隔差不多一個星期，日本媒體始報道事件，而日本網民對於事件也多抱質疑的態度。酒店在回應事件就表示，因為案件在調查中，故不作評論。

涉事的烏克蘭遊客，在上周末（4月26日）於社交平台Instagram發文，表示在上月入住位於東京兩國的APA酒店時，突然發現在床下底藏有一名亞裔男子。事件令她受驚，並立即轉酒店。她同時批評日本警方未有認真調查事件，酒店又以沒有閉路電視為由，似乎想要女子息事寧人。事件在海外，包括台灣以及香港引起不少討論。然而在日本的社交平台卻鮮有提及。