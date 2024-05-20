日本遊客區的士「劏客」? 咪錶金額乘人頭3000日圓變9000

日本有民眾報料稱，在遊客區搭的士遇司機「劏客」事件。她稱，與2名朋友前往靜岡縣熱海市旅行，因那裡無火車，巴士又不準時，遂乘搭的士。抵達目的地後，看到咪錶顯示3,000日圓(約150港元)，她們每人便拿出1,000日圓，豈料司機這時卻說是「每人3,000日圓」，總共9,000日圓(約450港元)！她們覺得古怪，也被嚇呆。

報道指，該名二十多歲的女子稱，事發在她讀大學時期。她憶述表示，當她們打算給錢時，那位中年司機一臉疑惑說，「不、不，那是每人3,000日圓，不是嗎？」她望向朋友說「有點古怪……」司機則擺出憤怒表情，續說「這是遊客區，的士咪錶顯示的是每位收費，所以總計9,000日圓。」