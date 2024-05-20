日本遊客區的士「劏客」? 咪錶金額乘人頭3000日圓變9000

日本有民眾報料稱，在遊客區搭的士遇司機「劏客」事件。她稱，與2名朋友前往靜岡縣熱海市旅行，因那裡無火車，巴士又不準時，遂乘搭的士。抵達目的地後，看到咪錶顯示3,000日圓(約150港元)，她們每人便拿出1,000日圓，豈料司機這時卻說是「每人3,000日圓」，總共9,000日圓(約450港元)！她們覺得古怪，也被嚇呆。
報道指，該名二十多歲的女子稱，事發在她讀大學時期。她憶述表示，當她們打算給錢時，那位中年司機一臉疑惑說，「不、不，那是每人3,000日圓，不是嗎？」她望向朋友說「有點古怪……」司機則擺出憤怒表情，續說「這是遊客區，的士咪錶顯示的是每位收費，所以總計9,000日圓。」
司機突改稱「講笑咋」
3人沉默了一會，雖然覺得不對勁，但看到司機怒氣沖沖的表情，最後還是心不甘情不願地付錢。但司機的表情突然一變，說：「不，我只是說笑。如果我這樣被騙，會想死。」然後大笑起來。事主感到憤怒，也感到害怕。司機擺出憤怒表情堅持每人3,000日圓，但之後態度大為轉變還放聲大笑，「這個玩笑太過分吧，氣氛的轉變太過恐怖，這是甚麼人……」她當時被這樣的古怪司機嚇壞，也懷疑自己受騙，即使現在回想起來，仍感不舒服和噁心。
報道指，遊客地區物價較貴，如果是第一次去有關地方，可能真的會相信司機的說法，尤其是沒有社會經驗的年輕人。這可能真是開玩笑，但一點也不好笑，甚至是令人恐懼的行為。