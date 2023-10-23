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國際
2023-10-23 18:49:49

日本遊客激增 意大利人呻難截的士：等1小時才有車 解禁「白牌車」呼聲不絕

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日本旅遊業復甦，對的士需求大增。(資料圖片)

日本旅遊業復甦，對的士需求大增。(資料圖片)

日本疫後旅遊暢旺，愈來愈多外國遊客發現很難截到的士，地方政府因而建議中央適度解禁「白牌車」，但引發的士業界反彈。

時事通信社等媒體報道，「白牌車」指的是駕駛者使用私家車收費載客，因私家車懸掛的車牌是白色，不同於營業用的士的綠色車牌，因而得名。日本《道路運送法》禁止「白牌車」載客服務，但前首相菅義偉等人對解禁表明積極考慮。現任首相岸田文雄周一在國會宣讀施政方針報告時，可能提及將對「白牌車」解禁作評估。

的士司機流失

由業界組成的日本全國的士聯會表示，截至今年8月底，日本約有23萬名的士司機(不包括自僱司機)，受新冠疫情影響，司機人數較20193月底減少約2成。

遊客與本地人連聲抱怨

隨著疫後旅遊業復甦，遊客對的士需求再度增加，街上不時聽到「截不到的士」、「的士都不來」等聲音。一名意大利遊客在JR鎌倉站前受訪稱，「等了一小時才有的士，太久了」。另一名本國遊客亦說，如果可稍為增加的士數量，街上有更多的士，遊客就可以有更多時間觀光，或去更多景點。一名長者忍不住抱怨說：「總是這樣，(的士)都不來，等了半小時，很困擾，要不是自己膝蓋不好、不能走，等車的時間用來走路，早就回到家了。」

日本的士業界對解禁「白牌車」有戒心。(資料圖片) 日本的士業界對解禁「白牌車」有戒心。(資料圖片) 因疫情等因素，日本的士司機流失。(互聯網) 日本民眾及遊客對出租車需求增加。(互聯網) 日本旅遊業在疫後逐漸復甦。圖為遊客光顧東京一間以相撲手為主題的餐廳。(資料圖片) 日本旅遊業在疫後逐漸復甦。圖為京都旅遊景點清水寺。(資料圖片)

地方政府倡有限度解禁

各地知事及市町村長約253人參與的「創造具活力地方的首長會」，本月17日提交要求中央政府有限度解禁「白牌車」的建議書，內容包括僅限針對訪日遊客及深夜搭車者解禁「白牌車」。神奈川縣政府亦已召開評估會議，包括僅限若干時段及地區解禁，並由的士業者負責營運管理。對此類聲音，中央政府被迫因應。

的士業界反建議

這些舉動引發的士業界高度關注。的士公司「日之丸交通」社長富田和孝說，2002年取消總量管制帶來了負面影響，為免重蹈的覆轍，應先利用手機app和人工智能提高現有的叫車效率，以及聘用外籍司機等來解決問題。全國的士聯會會長川鍋一朗也表示，「白牌車」在安全管理制度上較的士公司來得寬鬆，令人憂慮可能導致性犯罪增加。他建議在解禁前應鬆綁目前對的士業界的規範，讓兩者可公平競爭，也希望提高培訓效率以增加的士司機人手。

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