日本遊客激增 意大利人呻難截的士：等1小時才有車 解禁「白牌車」呼聲不絕

日本疫後旅遊暢旺，愈來愈多外國遊客發現很難截到的士，地方政府因而建議中央適度解禁「白牌車」，但引發的士業界反彈。

時事通信社等媒體報道，「白牌車」指的是駕駛者使用私家車收費載客，因私家車懸掛的車牌是白色，不同於營業用的士的綠色車牌，因而得名。日本《道路運送法》禁止「白牌車」載客服務，但前首相菅義偉等人對解禁表明積極考慮。現任首相岸田文雄周一在國會宣讀施政方針報告時，可能提及將對「白牌車」解禁作評估。

的士司機流失

由業界組成的日本全國的士聯會表示，截至今年8月底，日本約有23萬名的士司機(不包括自僱司機)，受新冠疫情影響，司機人數較2019年3月底減少約2成。

遊客與本地人連聲抱怨

隨著疫後旅遊業復甦，遊客對的士需求再度增加，街上不時聽到「截不到的士」、「的士都不來」等聲音。一名意大利遊客在JR鎌倉站前受訪稱，「等了一小時才有的士，太久了」。另一名本國遊客亦說，如果可稍為增加的士數量，街上有更多的士，遊客就可以有更多時間觀光，或去更多景點。一名長者忍不住抱怨說：「總是這樣，(的士)都不來，等了半小時，很困擾，要不是自己膝蓋不好、不能走，等車的時間用來走路，早就回到家了。」