日本過勞死｜年青醫生去年疑工時過長自殺身亡　獲裁定為工傷事故

日本神戶市的一個醫療中心，在去年發生醫生自殺事件。當時家屬指出，死者生前多次指工作時間過長令自己吃不消，雖然醫療中心否認，但日本的勞工部門今日（17日）將事件裁定為工傷事故。

當時26歲的專科醫生高島晨伍，在神戶的「甲南醫療中心」任職。高島的母親表示，兒子生前曾透露被強迫工作的感受。其母指，在兒子自殺前的兩日，她去探望的時間，兒子哭着說沒能為該星期的醫學會議完成報告而感到不安，雖然母親建議兒子申請休假，但兒子表示：「休假後就不能返回職場」。高島的母親表示，在兒子自殺前，曾向她發出一段奇怪的訊息，之後她打電話回去已找不到兒子，最後在家中的衣櫃內發現兒子自殺身亡。