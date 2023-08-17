日本過勞死｜年青醫生去年疑工時過長自殺身亡　獲裁定為工傷事故

日本神戶市的一個醫療中心，在去年發生醫生自殺事件。當時家屬指出，死者生前多次指工作時間過長令自己吃不消，雖然醫療中心否認，但日本的勞工部門今日（17日）將事件裁定為工傷事故。
當時26歲的專科醫生高島晨伍，在神戶的「甲南醫療中心」任職。高島的母親表示，兒子生前曾透露被強迫工作的感受。其母指，在兒子自殺前的兩日，她去探望的時間，兒子哭着說沒能為該星期的醫學會議完成報告而感到不安，雖然母親建議兒子申請休假，但兒子表示：「休假後就不能返回職場」。高島的母親表示，在兒子自殺前，曾向她發出一段奇怪的訊息，之後她打電話回去已找不到兒子，最後在家中的衣櫃內發現兒子自殺身亡。
每月加班207小時
對於高島的死亡，醫療中心否認工作時間過長。雖然當局拿取了高島的上下班時間紀錄，並確定有關的工作時間。不過中心指，醫生在中心內的時間，還包括「自修」的時間，並不是全部時間都在工作。中心又表示，要求醫生分別呈報自己「工作時間」及「自修時間」，指高島沒有為自己申報過需要加班工作。
根據當局的調查，發現高島每個月的加班時間多達207個小時，而且3個月的平均加班時數多達185小時，因此勞工組織確認高島是超過上限，而當局亦透過外判的律師進行調查，發現高島因為長時間的工作而導致出現精神障礙，故判定事件為工傷事故。日本雖然在2019年開始，要求一般企業限制職員的加班時數，不過由於醫療系統的緊迫，令醫生的工作時數限制有5年時間的緩衝期，而且亦比一般工作限定一年720小時為多，醫生的工作時數上限為一年960小時。
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