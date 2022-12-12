日本選出年度漢字　今年是「戰」

日本漢字能力檢定協會，每年都會選出一個漢字作為年度代表，今年獲選出的是「戰」字。是繼2001年後，再次成為第一位。報道解釋，因為烏克蘭戰爭以及北韓頻繁發射導彈，令不少人意識到「戰爭」的接近。

日本漢字能力檢定協會每年都會在今日（12日）在京都的清水寺公布有關的漢字，而今次已是自1995年以來第28次的公布。今年總共獲逾22萬人投票，其中「戰」字以10,804票，獲得第一位。協會指，因為烏克蘭戰爭與北韓導彈威脅，還有因為日圓貶值以及通脹高企，令生活面對嚴峻挑戰，還有在世界盃的熱烈「戰鬥」，故「戰」字當選成年度漢字。

至於第2合的是「安」字，得票10,616票，而第3是「樂」字，獲7,999票。至於第5位則是「爭」字。「戰」字已是第2度獲選，對上一次是在2001，當年美國發生了9.11恐怖襲擊。