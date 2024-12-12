日本選出「金」作為年度漢字　至今5次被選中

每年年底日本都會發表一個年度漢字作為全年的總結，今年選出了「金」字作為全年的漢字代表，而這也是自1995年設立有關項目以來，第5次選出「金」字作年度代表。而今年的原因除了與奧運的金牌有關，還包括日本執政黨的政治獻金問題以及為金錢而參與「黑暗兼職」的事件等。

金字獲12,148票

在日本今午2時，京都清水寺的住持森清範在清水寺的台上用大毛筆於放置好的和紙寫上「金」字。根據網站的公布，金字今年在221,971個提名中，獲得12,148票成為年度漢字，比起9,772票的「災」字為多。森住持表示，金字是30年以來第5次獲選，主要是因為這個字是日本國民集中的想法，當中包括在巴黎奧運上，運動員的活躍，以及在政治及社會事件中與金字相關的問題。他又表示，以目前日本以及國際的局勢，更希望可以寫一個「和」字作結。