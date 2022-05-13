日本鄉村誤發補助決定訴諸法庭　24歲移居男逃之夭夭

日本山口縣鄉村上月誤將4,630萬日圓（約281.87萬港元）補助金全數給予一戶的事件，有關的阿武町政府決定透過法庭追討，然而涉事的24歲男子並非原居民，而是從其他地方移居到阿武町，目前據報他已經失去聯絡。

上月位於山口縣的阿武町，因為町政府職員的過失，以致原本向當地463戶發發每戶10萬日圓（約6,087.78港元）補助金，變成向單一戶口發放了4,630萬日圓的事故。當地政府雖然已向居民致歉，並表示一定會追回有關款項，然而涉事男子在獲得「橫財」的兩星期後，已經退租兼辭工，有關政府已無法與男子聯絡。

町政府透露，涉事的男子是一名從山口縣其他地方搬來的24歲青年。大約在一年半前搬入阿武町獨居，事發後町政府已立即派人聯絡該男子，最初男子口頭承諾歸還多出的補助金，但獲告知要帶同印章把款項轉到一個戶口之後，男子就改變口風。

男子兩星期後已辭職搬走

當地傳媒就表示，男子在之後兩星期已經將錢轉走，而傳媒去到男子原來的住處亦發現男子已經退租，同時亦已經辭去了原職，基本上已處於失聯狀態。町政府表示，與男子最後一次聯絡時，對方表明不會退還款項，又指縱然明知這可能犯法，也不會退還。現時町政府準備向法院提訴，要求討回有關款項連律師費約5,100萬日圓（約310.43萬港元）。

阿武町町長花田憲彦就表示，對於最初町政府的失誤多次致歉，但是認為男子的行為完全是犯罪，把原屬於居民的補助取走。不過，實際上目前町政府也無計可施。有關事件的阿武町，位於山口縣的北部，町內的名勝有著名武士佐佐木小次郎之墓，人口約3,000人，町政府的財政預算每年約為20億日圓（約1.21億港元），因此有關款項已佔地方政府每年50份之一的預算。