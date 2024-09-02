日本配偶死後離婚個案續增　如此絕情與傳統家庭觀念有關？

日本在配偶死後申請離婚的「死後離婚」個案正在增加，大多數申請者為女性，當中很多人因為對於親屬關係感到厭倦，例如不想再管理公公婆婆的墓地等，因此選擇在丈夫死後離婚，與夫家斷絕關係。 遺孀厭倦照顧公婆 《產經新聞》報道，住在東京、經營髮型屋的一名53歲女子選擇了「死後離婚」。她丈夫10年前因病去世，她不僅受到喪夫打擊，還因為丈夫臨終前長時間照顧對方，致身心俱疲。葬禮後，她想休息一陣子，但婆婆每早都打電話問她各種問題，例如「佛壇要怎麼辦」、「遺物要怎麼處理」等，接二連三的提問令她感到困擾，「仔細回想，婆婆從不考慮我方不方便，也不考慮我的感受」。

女子婚後曾送給婆婆一件上衣，但她不喜歡，嘲笑說「這只能拿來當抹布」。女子還曾被迫吃混了狗毛的食物，第2胎流產後身體還未恢復，婆婆一句「想要出門」，就要做她的司機。 妻子因傳統家庭觀念 啞忍多年 基於妻子要全心全意照顧公婆的傳統觀念，即使婆婆無理取鬧，她也一直聽從，沒有表現出不滿。但丈夫去世後，公婆提到墓地時，她突然想要逃離，「如果這樣下去，我一輩子都沒辦法擺脫這些人。我必須趕快逃走，不然會瘋掉」。她決定在丈夫葬禮後兩周內火速完成「死後離婚」，表示「感受到很大解脫感」。

甚麼是「死後離婚」？ 在日本，配偶去世後，就失去了提交離婚申請書的機會。即使以後再婚，也沒辦法斷絕與原配偶父母等親屬的關係。要解決這種處境，就要辦理「死後離婚」。其正式名稱是「姻族關係終了屆(終止書)」，只要填寫必要資料，提交給地方政府，就可以跟已故原配偶的父母等親屬斷絕關係。

專家：日本家族觀念愈來愈薄弱 再者，配偶去世不論多久都可以辦理，且不需要對方親屬同意，也不會通知他們已提出申請。然而，與一般離婚不同，「死後離婚」不會影響到對配偶遺產的繼承權，或領取遺族年金。

根據日本法務省的戶籍統計，「死後離婚」的申請從約10年前的2,213宗，到2022年突破3,000宗。關於這種趨勢，專門研究死後離婚的律師園田由佳認為，這是因為日本社會的家族觀念愈來愈薄弱，「現代的婚姻概念集中在人與人之間的結合，因此如果與配偶的父母不合，或是不想承擔扶養他們義務，就更容易選擇終止姻親關係」，估計死後離婚的宗數將持續增加。 遺孀奪產？ 可是，儘管法律上已劃清界線，但情感上卻難以切斷。園田指出，有妻子「死後離婚」後，與過去公婆的關係更差。這名妻子過去曾說，「丈夫是長子，以後會繼承這個家，會照顧你們」，以此為藉口向公婆拿了大筆錢，還把房子的登記人姓名變更。兒子死後，公婆以為有媳婦扶養，但對方卻申請「死後離婚」，公婆感到遭背叛，怒斥媳婦「把財產偷走」。

不僅如此，公婆與孫子之間是「血親」關係，即使媳婦完成「死後離婚」，他們的關係也無法切斷，未來也可能出現爭產問題。因此，園田建議提出「死後離婚」時必須慎重考慮。