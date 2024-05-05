日本酒店失水杯等事小 連電視機空氣清新機也被旅客偷走

日圓貶值加上4月底至5月初是日本黃金周，日本酒店業迎來大量國內外遊客，本是好事。但日本傳媒報道，有溫泉旅館、東京和東海地區的酒店卻發生旅客偷去酒店用品事件，小至茶葉、水杯、洗頭水和化妝水，大至枕頭、咕𠱸，甚至連空氣清新機和平板電視機也偷；這樣大型的東西平空消失，房務人員也感驚訝。

有溫泉旅館負責人稱，酒店房間3、4日都爆滿本來很開心，但澡堂提供的大支裝洗頭水、沐浴露卻被清空剩下空樽，遭客人唧走晒拎走。房內提供的化妝水明明前一天才添新的，翌日卻不見了。負責人稱，感到非常失望也生氣。