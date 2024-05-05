日本酒店失水杯等事小 連電視機空氣清新機也被旅客偷走

日圓貶值加上4月底至5月初是日本黃金周，日本酒店業迎來大量國內外遊客，本是好事。但日本傳媒報道，有溫泉旅館、東京和東海地區的酒店卻發生旅客偷去酒店用品事件，小至茶葉、水杯、洗頭水和化妝水，大至枕頭、咕𠱸，甚至連空氣清新機和平板電視機也偷；這樣大型的東西平空消失，房務人員也感驚訝。
有溫泉旅館負責人稱，酒店房間3、4日都爆滿本來很開心，但澡堂提供的大支裝洗頭水、沐浴露卻被清空剩下空樽，遭客人唧走晒拎走。房內提供的化妝水明明前一天才添新的，翌日卻不見了。負責人稱，感到非常失望也生氣。
日本酒店失竊｜6萬日圓名牌風筒不翼而飛
有中國人開的民宿則被偷去價值6萬日圓(約3,100港元)的名牌風筒。有東京的酒店稱，他們不見了枕頭、咕𠱸和水杯。東海地區酒店則不見風筒，甚至連平板電視機也被偷走。一名去年11月為止任職酒店業的職員稱，試過房務員進入房間後發現空氣清新機不見了，懷疑是旅客走時將其裝入大的行李箱偷走。供外國旅客使用的轉接或變壓插頭被帶走機會也很高，酒店唯有向客人收取1,000日圓(約51港元)按金，交還插頭時會退回。日本傳媒也播出有中國旅客在社交網上展示，他們從酒店取走的「戰利品」，包括廁紙，也有酒店放在客房內借給客人使用的筆。報道又指，酒店住客的「不禮貌」行為包括享用自助早餐時用餐盒裝起食物帶走。