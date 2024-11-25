日本醫生助漸凍人症患者死亡案　上訴駁回維持判囚18年｜珍惜生命

在日本協助患有漸凍人症（ALS）的51歲女子，以藥物注射體內死亡的事件，被判殺人罪成的醫生大久保愉一，今日（25日）上訴被駁回，維持判囚18年。法院在判詞確認憲法中的自由權利包括死亡，但認為死者與大久保認識只有一年，而且沒有接受過治療，故維持其有罪裁決。

現年46歲的大久保愉一，被指在2019年夥同認識的另一位醫生山本直樹對一名患有漸凍人症的女性，以注射藥物進入胃部的方式，令女子最終死亡。而他們之後從女子的戶口獲得130萬日圓的「酬勞」。案件之前在京都地方法院判決時，大久保的殺人及教唆殺人罪名成立，被判囚18年，而同案的山本直樹就判囚13年。