日本醫生助漸凍人症患者死亡案　上訴駁回維持判囚18年｜珍惜生命

在日本協助患有漸凍人症（ALS）的51歲女子，以藥物注射體內死亡的事件，被判殺人罪成的醫生大久保愉一，今日（25日）上訴被駁回，維持判囚18年。法院在判詞確認憲法中的自由權利包括死亡，但認為死者與大久保認識只有一年，而且沒有接受過治療，故維持其有罪裁決。
現年46歲的大久保愉一，被指在2019年夥同認識的另一位醫生山本直樹對一名患有漸凍人症的女性，以注射藥物進入胃部的方式，令女子最終死亡。而他們之後從女子的戶口獲得130萬日圓的「酬勞」。案件之前在京都地方法院判決時，大久保的殺人及教唆殺人罪名成立，被判囚18年，而同案的山本直樹就判囚13年。
大阪高等法院今日完成大久保的上訴，並考慮了辯方所指，日本憲法13條中的自決權利包括決定自己的死亡。法庭指出病人在死前受到極大的痛苦，醫生在病人要求下結束病人的生命，是可以被社會所理解，是有可能不會違法，但認為醫生最低限度是需要了解病人的狀況以及確認有關意圖。然而法院指出，被告人與死者僅透過社交媒體認識一年，而且沒有經過治療和觀察，難以脫離刑責。至於有關的殺人罪，法庭認為大久保與山本的電郵交談中，提及過以死者的死亡為前提為死者偽造死亡證書以盡快獲得火化，因此相信二人是有意圖串謀。