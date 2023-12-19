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國際
2023-12-19 15:21:02

日本醫生受託協助「漸凍人」安樂死　被判囚兩年半

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被指協助ALS病人安樂死的兩名醫生山本直樹（左）及大久保愉一。(網上圖片)

被指協助ALS病人安樂死的兩名醫生山本直樹（左）及大久保愉一。(網上圖片)

日本兩名醫生，涉嫌在2019年協助一名患有不治之症的漸凍人症女病人進行安樂死。其中一名受委託的醫生山本直樹，今日（19日）在京都地方法院，被判囚2年半。而早前他與同案另一名醫生大久保愉一涉嫌殺害父親，已被判囚13年，正等候上訴。

因為日本沒有安樂死的法例，令有關的判決受其他漸凍人症的患者及家屬都關注。案情指山本直樹在2019年11月30日，接受大久保愉一的委託，為一位居於京都的51歲漸凍人患者進行安樂死。二人向患者的胃注射藥物，讓患者最終因為急性的藥物中毒而死亡。檢察官指出，從山本及大久保的電郵已明顯證明二人是共謀，山本在現場負責監視，而大久保負責注射。而在案發前，山本從女死者銀行戶口獲得130萬日圓的報酬。

山本直樹協助漸凍人安樂死被判囚。(新聞截圖)

山本直樹協助漸凍人安樂死被判囚。(新聞截圖)

另一被告明年判刑

檢方指，山本利用社會弱勢面對生死的抉擇，踐踏生命的價格當成一盤生意，要求法院嚴懲，提出6年的判刑要求。辯方就指，有關的計劃是大久保與女死者商議，山本只是在前來到女死者的家中，而藥物亦是由大久保負責注射，因此要求無罪。又指，即使山本被認定共謀，但因為山本只是協助的角色，也應獲得緩刑。裁判官最後指出，山本濫用了自己作為醫生的專業知識，然而認為他在案件中屬於從屬的性質，最終僅判處2年半的刑期。

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另外，山本及大久保在早前被指涉嫌殺害山本的77歲父親，在今年2月被法院判囚13年，目前正等候在大阪高等法院的上訴。至於大久保的判決，將會在明年1月11日判刑。

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