日本醫生受託協助「漸凍人」安樂死　被判囚兩年半

日本兩名醫生，涉嫌在2019年協助一名患有不治之症的漸凍人症女病人進行安樂死。其中一名受委託的醫生山本直樹，今日（19日）在京都地方法院，被判囚2年半。而早前他與同案另一名醫生大久保愉一涉嫌殺害父親，已被判囚13年，正等候上訴。

因為日本沒有安樂死的法例，令有關的判決受其他漸凍人症的患者及家屬都關注。案情指山本直樹在2019年11月30日，接受大久保愉一的委託，為一位居於京都的51歲漸凍人患者進行安樂死。二人向患者的胃注射藥物，讓患者最終因為急性的藥物中毒而死亡。檢察官指出，從山本及大久保的電郵已明顯證明二人是共謀，山本在現場負責監視，而大久保負責注射。而在案發前，山本從女死者銀行戶口獲得130萬日圓的報酬。