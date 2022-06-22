日本醫院男職員挪用逾850萬　全花在追偶像網上遊戲課金

日本三重縣一間醫院的男職員，在過去3年涉嫌挪用醫院的經費達1.5億日圓（約864.5萬港元）。該男職員被揭發之後，透露把有關的資金用在沉迷於追偶像以及在網上遊戲課金之上。

三重縣南伊勢町的町立醫院宣布，遭受到一名38歲的男職員，挪用醫院的經費。日本傳媒報道指，該男職員在2019年入職，在醫院擔任會計的工作，利用職務的方便，於過去3年挪用病人支付的診金以及從醫院的帳戶中提取金額。至今年6月7日，醫院審視2021年的財務報告期間，發現金額有異時，向男職員質問後揭發事件。

醫院之後向男職員查問，該職員透露在過去的3年從醫院挪用達1.5億日圓的金額，而在此前他擔任渠務部門工作時，亦承認挪用至少500萬日圓（約28.81萬港元）的款項。

質疑會計工作是否全由一人負責

男職員被問到有關款項的去向時，他透露有關的金額都用在偶像活動，如購買偶像演唱會門票、購買偶像商品以及在互聯網遊戲內進行課金。不過南伊勢町政府的人員就對有關說法表示質疑，當局認為一般追偶像活動等，用不到這麼高金額，而日本傳媒也訪問一些偶像的粉絲，他們指出要平均每星期付出7,000至8,000日圓也不會是易事。有現役偶像也認為這個金額匪夷所思。南伊勢町的副町長亦質疑，有關的事件是否代表着整間醫院的會計工作只是由一人負責。